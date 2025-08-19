t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: Textilkette "Der Stoff" ist pleite, 39 Filialen vor dem Aus

Fast 40 Filialen in Deutschland
Textilkette "Der Stoff" meldet Insolvenz an

Von t-online
19.08.2025 - 12:34 UhrLesedauer: 1 Min.
imago261990492Vergrößern des Bildes
Rabattschilder hängen im Geschäft Der Stoff in Velbert (Archivbild): Das Unternehmen ist insolvent. (Quelle: Alexandra Roth)
News folgen

Fast 40 Filialen der Kette "Der Stoff" gibt es in Deutschland. Nun droht die Schließung, denn das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet.

Die Textilkette "Der Stoff" hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Betroffen sind beide Unternehmen der Gruppe – die Hemkon Stoff GmbH und die Der Stoff Stoffhandels-GmbH.

Ziel des Verfahrens sei es, das Unternehmen zu sanieren und möglichst viele der 39 Filialen zu erhalten. Unterstützt wird die Geschäftsführung dabei von einem Team aus Sanierungsberatern und Fachanwälten. Die Suche nach Investoren übernimmt die Mentor AG, ein Unternehmen, das auf solche Krisensituationen spezialisiert ist.

Geschäftsführerin Nina Konjer erklärte, es gehe darum, Standorte und Arbeitsplätze zu sichern. Erste Schritte zur Stabilisierung seien bereits eingeleitet worden. Jennifer Baumann von der Mentor AG sieht gute Chancen, einen passenden Käufer zu finden. Sie spricht von einer "attraktiven Investitionsgelegenheit" und verweist auf die langjährige Marktpräsenz und das erfahrene Personal.

"Der Stoff" ist seit rund 25 Jahren im Geschäft. In den Filialen und über zwei Onlineshops verkauft das Unternehmen Stoffe, Nähzubehör und Maschinen. Wie es weitergeht, hängt nun vor allem davon ab, ob sich ein geeigneter Investor findet.

