Fast 40 Filialen der Kette "Der Stoff" gibt es in Deutschland. Nun droht die Schließung, denn das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet.

Die Textilkette "Der Stoff" hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Betroffen sind beide Unternehmen der Gruppe – die Hemkon Stoff GmbH und die Der Stoff Stoffhandels-GmbH.

Ziel des Verfahrens sei es, das Unternehmen zu sanieren und möglichst viele der 39 Filialen zu erhalten. Unterstützt wird die Geschäftsführung dabei von einem Team aus Sanierungsberatern und Fachanwälten. Die Suche nach Investoren übernimmt die Mentor AG, ein Unternehmen, das auf solche Krisensituationen spezialisiert ist.

Geschäftsführerin Nina Konjer erklärte, es gehe darum, Standorte und Arbeitsplätze zu sichern. Erste Schritte zur Stabilisierung seien bereits eingeleitet worden. Jennifer Baumann von der Mentor AG sieht gute Chancen, einen passenden Käufer zu finden. Sie spricht von einer "attraktiven Investitionsgelegenheit" und verweist auf die langjährige Marktpräsenz und das erfahrene Personal.