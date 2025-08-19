Beliefert Edeka und Globus Fischproduzent Wechsler meldet Insolvenz an
Das Unternehmen liefert Fisch an Edeka und Globus sowie an Biosupermärkte. Nun ist Wechsler Feinfisch insolvent.
Wechsler Feinfisch hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Köln hat ein entsprechendes Verfahren eröffnet und Jens Schmidt zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, wie die "Lebensmittel Zeitung" berichtet. Das Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen sucht nach einem Käufer, um die Produktion und rund 40 Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten. Wechsler beliefert unter anderem Edeka und Globus und ist für seine Räucherfischprodukte im Premiumsegment bekannt.
Der Inhaberwechsel im Jahr 2024 habe das Unternehmen wirtschaftlich belastet, heißt es weiter. Die mit der Übernahme von Theodor Jansen verbundenen Schulden hätten zur Überschuldung und schließlich zur Insolvenz geführt. Verschärft wurde die Situation durch den plötzlichen Ausfall eines wichtigen Produktionsstandorts in Polen, wo eine Forellenräucherei im November 2024 den Betrieb einstellen musste.
Trotz der angespannten Lage zeigen sich sowohl der Geschäftsführer als auch der Insolvenzverwalter zuversichtlich. Es gebe bereits Kaufinteressenten. Zudem hätten Lieferanten und Großkunden bereits angekündigt, Wechsler treu zu bleiben.
Die Traditionsmarke Wechsler Feinfisch besteht seit über 100 Jahren. Neben konventionellen Produkten vertreibt das Unternehmen auch Bio-Ware unter der Marke Biomare, die zahlreiche Biosupermärkte im Sortiment haben. Zudem beliefert das Unternehmen auch Gastronomiebetriebe.
