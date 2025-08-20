Massenentlassungen Porsche macht Tochterunternehmen so gut wie dicht

Das Porsche-Logo (Archvibild): Das konzerneigene Baterioeunternehmen wird zusammengekürzt. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)

Mit der Batteriefirma Cellforce wollte Porsche den Markt für E-Mobilität angreifen. Jetzt droht dem Großteil der Angestellten die Arbeitslosigkeit.

Der Autohersteller Porsche plant drastische Kürzungen bei seinem Batterie-Tochterunternehmen Cellforce. Wie das Magazin "Spiegel" unter Berufung auf eine Mitteilung an die Arbeitsagentur Reutlingen schreibt, will der Autobauer etwa 200 der insgesamt 286 Mitarbeiter entlassen. Anders als bei Porsche gibt es bei dem Tochterunternehmen keine Beschäftigungsgarantie.

Für Porsche bedeutet dieser Schritt finanzielle Einbußen: Wie der "Spiegel" mutmaßt, hat der Mutterkonzern VW einen Milliardenbetrag in Cellforce investiert. Mit Cellforce, so der Plan, sollten dem Konzern Innovationen gelingen, durch die es zu anderen Herstellern von Elektroautos aufschließen kann. Nun steht Cellforce vor dem Aus, bevor es zur Fertigung serienreifer Batterien kam.

Baden-Württemberg gab zweistelligen Millionenbetrag

Zusätzlich könnten die Kündigungen für den Porsche auch teuer werden, weil Cellforce von dem Land Baden-Württemberg mit einem zweistelligen Millionenbetrag gefördert wurde. Wie der "Spiegel" schreibt, könnte das Land die Summe jetzt theoretisch zurückfordern.

Schon im April hatte Porsche angekündigt, das Unternehmen nicht fortführen zu wollen. Wie der "Spiegel" schreibt, suchte Porsche nach möglichen Investoren, zwischenzeitlich soll auch BMW interessiert gewesen sein. Eventuell soll das Forschungsteam von Cellforce erhalten bleiben.