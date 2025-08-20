150 Mitarbeiter betroffen Schuhkette insolvent – Letzte Filiale schließt

Aktualisiert am 20.08.2025 - 14:06 Uhr

Rund 150 Mitarbeitende sind von der Insolvenz betroffen (Symbolbild). (Quelle: Bohdan Bevz)

Nach vielen Rettungsversuchen schließt die Schuhkette Onygo endgültig ihre Türen. 150 Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Die Schuhkette Onygo gibt ein für alle Mal auf. Nach monatelangen Rettungsversuchen teilte Geschäftsführer Frank Revermann mit, dass alle Filialen bundesweit geschlossen werden. Betroffen ist auch das letzte Geschäft in Hamburgs "Europa Passage".

"Das Management sah sich nach intensiver Abwägung dazu veranlasst, den Geschäftsbetrieb kurzfristig einzustellen", sagte Revermann dem Branchenportal "TextilWirtschaft" und dem "Hamburger Abendblatt". Als Grund nannte er die "massive Konsumzurückhaltung im Segment Schuhe". Trotz Zugeständnissen von Vermietern und Lieferanten sei der Investorenprozess gescheitert. Rund 150 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz.

Onygo hatte im April noch 23 Filialen, darunter zwei in Hamburg. Das Geschäft im Einkaufszentrum "Elbe" ist bereits geschlossen, nun folgt die "Europa Passage".

