150 Mitarbeiter betroffen Schuhkette insolvent – Letzte Filiale schließt
Nach vielen Rettungsversuchen schließt die Schuhkette Onygo endgültig ihre Türen. 150 Mitarbeiter verlieren ihren Job.
Die Schuhkette Onygo gibt ein für alle Mal auf. Nach monatelangen Rettungsversuchen teilte Geschäftsführer Frank Revermann mit, dass alle Filialen bundesweit geschlossen werden. Betroffen ist auch das letzte Geschäft in Hamburgs "Europa Passage".
"Das Management sah sich nach intensiver Abwägung dazu veranlasst, den Geschäftsbetrieb kurzfristig einzustellen", sagte Revermann dem Branchenportal "TextilWirtschaft" und dem "Hamburger Abendblatt". Als Grund nannte er die "massive Konsumzurückhaltung im Segment Schuhe". Trotz Zugeständnissen von Vermietern und Lieferanten sei der Investorenprozess gescheitert. Rund 150 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz.
Beliefert Edeka und Globus: Fischproduzent Wechsler meldet Insolvenz an
Fast 40 Filialen in Deutschland: Textilkette "Der Stoff" ist zahlungsunfähig
Onygo hatte im April noch 23 Filialen, darunter zwei in Hamburg. Das Geschäft im Einkaufszentrum "Elbe" ist bereits geschlossen, nun folgt die "Europa Passage".
Die Kette war lange Teil der Deichmann-Gruppe und richtete sich mit Sneakern und Mode an junge Frauen. Schon im Herbst 2023 hatte der Essener Konzern überraschend das Aus der Marke angekündigt. Ein Sanierungskonzept mit erweitertem Sortiment – etwa Textilien und Wohnaccessoires – kam nicht mehr zum Tragen.
