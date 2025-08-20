Verdacht auf Schwarzarbeit Gamescom: Zoll rückt zum Auftakt mit Fahndern an

Von dpa , t-online 20.08.2025 - 18:53 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Köln startete die Messe Gamescom (Archivbild): Die Zollfahnder kümmerten sich nicht um Spiele, sie knöpften sich Sicherheits- und Ordnungsdienste vor. (Quelle: Wolf von Dewitz/dpa/dpa-bilder)

Zum Eröffnungstag der Gamescom in Köln rückte auch der Zoll an: Verdacht auf Schwarzarbeit und Sozialbetrug. Die Ergebnisse überraschen die Ermittler.

Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln kommt mit Blick auf die derzeit laufende Messe Gamescom zu dem Schluss: "Games fungieren als Innovationstreiber". Doch offenbar nutzt die aufstrebende Industrie auch ganz klassische Modelle. Der Zoll rückte kurz nach der Eröffnung der Messe in Köln zur Großrazzia an. Der Grund: Verdacht auf Schwarzarbeit – nicht bei den Computerspieleentwicklern, sondern bei den Sicherheitsfirmen auf dem Messegelände.

In fast fünfzig Fällen gab es Hinweise, dass die Betroffenen von ihrem Arbeitgeber nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet wurden, teilte das Hauptzollamt Köln am Mittwoch.

Zudem gebe es erste Anhaltspunkte für zwölf Fälle auf den Missbrauch von Sozialleistungen, erklärte das Hauptzollamt. Dabei geht es um die Aufnahme einer Arbeit ohne Meldung etwa bei gleichzeitigem Bürgergeldbezug. In einem Fall sei ein Minderjähriger als Ordner beschäftigt worden.

Mindestlohn oft nicht bezahlt

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten drei Arbeitgeber auch nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn gezahlt. "Zahlreiche Ordnungskräfte gaben an, den ersten Tag zu arbeiten", erklärte ein Pressesprecher des Hauptzollamts zu dem Einsatz auf der Gamescom. Sie seien zumeist für die Zugangskontrollen zuständig gewesen.

"Von ihrem Arbeitgeber kannten einige Beschäftigte nur den Vornamen oder konnten nicht genau sagen, für welche Firma sie eigentlich arbeiten." Dies sei ein bekanntes Problem, das durch die "nicht leicht zu durchschauenden Subunternehmer-Geflechte in der Sicherheitsbranche entsteht", hieß es.

Durchsuchungen auch in Bonn

Auch im Bonner Stadtgebiet wurden den Angaben zufolge in mehreren Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften, Geschäften und dem Hochschul-Campus insgesamt 23 Sicherheitskräfte von sieben Firmen kontrolliert. Jeweils einmal gibt es erste Hinweise auf Schwarzarbeit, Sozialleistungsmissbrauch und Scheinselbstständigkeit.

Der Zoll rückte bei der größten Computerspielmesse der Welt nach eigenen Angaben mit fast 60 Einsatzkräften an und sicherte alle Zugänge ab. Die Ermittler überprüften darauf am Eröffnungstag fast 150 Beschäftigte von mehr als 40 Sicherheitsunternehmen.