Spitzenreiter bei kommunalen Unternehmen So viel verdienen die Chefs der Sparkassen

Von t-online , wan 20.08.2025 - 23:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Logo einer Stadtsparkasse: In großen Städten bekommen Top-Manager mehr als eine halbe Million Euro pro Jahr. (Quelle: IMAGO/Revierfoto/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Ranking von Gehältern für kommunale Top-Manager stehen die Sparkassen auf dem ersten Platz. Allerdings machen viele Firmen noch ein Geheimnis um die Vergütungen.

Eine Studie der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen hat die Gehälter von Top-Managern in kommunalen Unternehmen untersucht. Eine Branche sticht besonders hervor: die Sparkassen. Hier liegen die Vergütungen am höchsten.

Loading...

Die durchschnittliche Gesamtdirektvergütung pro Kopf liegt laut der "Public Pay Studie 2025" bei kommunalen Managern bei 172.000 Euro, allerdings "mit substanziellen Unterschieden zwischen Branchen und Unternehmensgrößenklassen", wie die Autoren der Studie bekräftigen. Insgesamt 39,7 Prozent der Top-Managementmitglieder erhalten eine Vergütung unter 150.000 Euro. Eine Vergütung zwischen 150.000 und 300.000 Euro erhalten 43,3 Prozent. Über 300.000 Euro erhalten 13,4 Prozent; 3,6 Prozent erhalten eine Vergütung über 500.000 Euro. Bei Sparkassen liegt die Vergütung mit 402.000 Euro nach wie vor am höchsten.

Allerdings gibt es regionale Unterschiede, und das Gehalt hängt auch von der Größe der Sparkasse ab. Ganz oben stehen die Geschäftsführer in Großstädten wie Köln, Hamburg oder München. Wer mehr als 680 Mitarbeiter hat, bekommt im Schnitt 547.000 Euro. Bei Sparkassen mit 225 oder weniger Arbeitnehmern sind es hingegen durchschnittlich 294.000 Euro.

Hohe Gehälter auch bei Flughäfen

Ein Job im Top-Management kann sich aber auch bei anderen öffentlichen Einrichtungen lohnen. Wer einen Flughafen oder einen Seehafen führt, kann im Durchschnitt mit 330.000 Euro pro Jahr rechnen. In der Branche "Stadtwerke, Energie- & Wasserversorgung" liegt die Vergütung bei 256.000 Euro und in der Branche "ÖPNV/Verkehr & Transport" bei 187.000 Euro. Allerdings hängen auch hier die Vergütungen von der Größe der Einrichtung ab. Geschäftsführer von großen kommunalen Krankenhäusern kommen auf durchschnittlich 225.000 Euro, bei kleineren Einrichtungen sind es 175.000 Euro. Ganz unten auf der Einkommensliste der Studie stehen Kultureinrichtungen und der soziale Bereich. So gibt es für Theater-Chefs im Schnitt 126.000 Euro, bei Volkshochschulen oder Pflegeheimen sind es 117.000 Euro.

In dieser Studie werden die öffentlichen Unternehmen aller Städte mit über 30.000 Einwohnern, aller Landkreise sowie des Bundes und der Bundesländer in Deutschland analysiert. Zudem wurden 370 Sparkassen und die elf öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten analysiert. Insgesamt sammelten die Studienautoren die Daten von 7.000 Unternehmen.

Nur wenige Unternehmen legen Gehälter offen

Das ist etwa ein Sechstel der Firmen. Die meisten legen keine genauen Gehälter ihrer Geschäftsführer offen. "Trotz anhaltender Diskussionen um Vergütungstransparenz legt auf kommunaler Ebene weiter nur jedes fünfte Top-Managementmitglied (20,3 Prozent) die Vergütung personenbezogen offen; auf Bundes-/Landesebene liegt der Wert weiter deutlich höher bei 47,0 Prozent" heißt es in der Studie.