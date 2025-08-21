t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Insolvenz: Privatklinik Dr. Maul ist zahlungsunfähig

DAX
24.250,25(-0,11%)
Gold
3.339,18 USD(-0,24%)
Bitcoin
97.399,13 EUR(-0,48%)
Öl Brent
67,04 USD(+1,65%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextCEO stirbt bei Fallschirmsprung in Alpen
TextLiebesgerüchte: Tennis-Stars begeistern
TextMinister zieht "erschütternde" neue Bilanz
TextFelssturz in den Bergen – Pärchen stirbt
TextEx-DFB-Star Gündoğan vor Wechsel?

Mehr als hundert Mitarbeiter betroffen
Bayerische Privatklinik ist insolvent

Von t-online
21.08.2025 - 10:51 UhrLesedauer: 1 Min.
KrankenhausVergrößern des Bildes
Pfleger in einem Krankehausgang (Symbolbild): Die Klinik Dr. Maul zieht Konsequenzen aus ihrer finanziellen Schieflage. (Quelle: Jens Kalaene/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Klinik Dr. Maul zählt zu den ältesten Privatkrankenhäusern in Bayern. Jetzt steht sie vor dem Aus.

Die Ingolstädter Privatklinik Klinik Dr. Maul musste Insolvenz beantragen. Das berichtet "merkur.de" unter Berufung auf eine Mitteilung der Anwaltskanzlei Beck & Partner. Laut eigener Internetseite hat das Krankenhaus mehr als 140 Beschäftigte. Der Krankenhausbetrieb läuft normal weiter.

Loading...

In der Pressemitteilung werden generelle Herausforderungen wie hohe Sach- und Pflegekosten als Gründe für die finanzielle Schieflage des Hauses angeführt. Zudem seien die Bemühungen um eine Kooperation mit regionalen Krankenhausträgern gescheitert. Noch bis Oktober ist das Gehalt der Angestellten gesichert.

Die Klinik Dr. Maul ist auf Chirurgie spezialisiert und wird als Familienbetrieb geführt. Wie das Krankenhaus auf seiner Internetseite schreibt, wurde es 1928 gegründet – und zählt so zu den ältesten Privatkliniken Bayerns.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Insolvenz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom