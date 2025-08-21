Russen stehen kilometerlang für Sprit an

Mehr als hundert Mitarbeiter betroffen Bayerische Privatklinik ist insolvent

21.08.2025

Pfleger in einem Krankenhausgang (Symbolbild): Die Klinik Dr. Maul zieht Konsequenzen aus ihrer finanziellen Schieflage. (Quelle: Jens Kalaene/dpa/dpa-bilder)

Die Klinik Dr. Maul zählt zu den ältesten Privatkrankenhäusern in Bayern. Jetzt steht sie vor dem Aus.

Die Ingolstädter Klinik Dr. Maul, eine Privatklinik, musste Insolvenz beantragen. Das berichtet merkur.de unter Berufung auf eine Mitteilung der Anwaltskanzlei Beck & Partner. Laut eigener Internetseite hat das Krankenhaus mehr als 140 Beschäftigte. Der Krankenhausbetrieb läuft normal weiter.

In der Pressemitteilung werden generelle Herausforderungen wie hohe Sach- und Pflegekosten als Gründe für die finanzielle Schieflage des Hauses angeführt. Zudem seien die Bemühungen um eine Kooperation mit regionalen Krankenhausträgern gescheitert. Noch bis Oktober ist das Gehalt der Angestellten gesichert.