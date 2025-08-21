Seit 2010 mehr als verdoppelt So viele Milliarden zahlen Arbeitgeber für kranke Mitarbeiter

21.08.2025

Kopfschmerz bei der Arbeit (Symbolbild): Krankheitsfälle kosten die Unternehmen immer mehr Geld. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn)

Kranke Arbeitnehmer erhalten in Deutschland weiterhin ihr Gehalt. Das kostet die Unternehmen immer mehr Geld. Doch die Ursachen sind vielfältig.

Deutschlands Unternehmen zahlen immer mehr Geld für kranke Beschäftigte. Im vergangenen Jahr waren es bereits 82 Milliarden Euro. Das hat das arbeitgebernahe Institut für Wirtschaft Köln (IW) ermittelt. Die Gründe dafür sind aber vielfältig. Mehr Krankheitstage sind dabei nur ein Aspekt. Vielmehr zählen auch veränderte Krankheitsbilder, höhere Beschäftigung und älteres Personal zu den Gründen für den Anstieg.

Damit setzt sich ein kontinuierlicher Anstieg fort. 2023 betrugen die Ausgaben noch 77,4 Milliarden. Noch deutlicher wird der Anstieg allerdings, wenn man einige Jahre zurückgeht. Im Vergleich zum Jahr 2010 geben die Arbeitgeber mittlerweile das 2,2-fache. Damals lagen die Kosten noch bei 36,9 Milliarden Euro.

Krankheitstage zuletzt rückläufig

Die naheliegendste Erklärung ist ein stetig ansteigender Krankenstand. Dieser ist seit 2007 deutlich auf 14,8 Krankheitstage pro Person angestiegen und hat insbesondere seit der Coronapandemie einen deutlichen Sprung gemacht, war im vergangenen Jahr allerdings wieder rückläufig. Dies macht also einen nur einen Teil des Anstiegs aus.

Wesentlich ist vielmehr die Zahl der Erwerbstätigen. Aufgrund von steigenden Bevölkerungszahlen und lange Zeit günstigen Entwicklungen am Arbeitsmarkt stieg die Zahl der Arbeitnehmer seit 2010 um über fünf Millionen auf rund 46 Millionen. Mehr Arbeitnehmer sind in der Summe auch häufiger krank, selbst bei gleichbleibenden Krankheitszeiten. Darüber hinaus ist in der gleichen Zeit auch das Gehalt deutlich angestiegen. Auch das macht einen deutlichen Effekt aus, schließlich misst die Statistik die Gehaltszahlungen an die erkrankten Mitarbeiter. Wer mehr verdient, dem muss dieses Gehalt auch bei Krankheit gezahlt werden.

Darüber hinaus zeigt der IW-Bericht allerdings auch ein verändertes Bild an Krankheitsbildern und -ursachen auf, das zu einem Anstieg der Kosten führt. Weil die Menschen mittlerweile länger arbeiten, gibt es vermehrt Muskel- und Skeletterkrankungen, die in der Regel längere Ausfallzeiten mit sich bringen. Eine ältere Arbeitnehmerschaft hat laut IW-Prognose also auch mit höherer Wahrscheinlichkeit längere Ausfallzeiten zur Folge.

Auch technische Gründe spielen eine Rolle

Auch psychische Krankheiten haben zugenommen. Zwar machen diese weiterhin nur fünf Prozent der Krankheitsfälle aus, jedoch dauert die Genesung in diesen Fällen meist deutlich länger. Genau umgekehrt ist es bei klassischen Atemwegserkrankungen in der Erkältungssaison. Diese kommen zwar weiterhin sehr häufig vor, produzieren durchschnittlich aber nur wenige Ausfalltage.