Das bekannte Restaurant Cracker Barrel hat massive Verluste an der Börse verbucht. Kritiker aus dem konservativen Lager empören sich über das neue Logo.

Das US-amerikanische Unternehmen Cracker Barrel hat am Donnerstag rund 100 Millionen Dollar an Marktwert eingebüßt. Auslöser war die Vorstellung eines neuen Firmenlogos, die an den Börsen offenbar schlecht ankam.

Die Restaurantkette verabschiedete sich damit von ihrem Design, das einen Mann zeigt, der sich an ein Holzfass lehnt – daneben der bekannte Schriftzug des Unternehmens. Das Abbild diente der erfolgreichen Restaurantkette für die letzten 47 Jahre als Wiedererkennungszeichen. Das neue Logo hingegen präsentiert sich schlicht und minimalistisch: Es zeigt lediglich den Namen "Cracker Barrel" in moderner Typografie.

Logowechsel kostet Millionen

Die Aktien des Unternehmens verloren am Donnerstag 7,2 Prozent an Wert – zeitweise sogar mehr, was einem vorübergehenden Verlust von bis zu 200 Millionen Dollar an Marktkapitalisierung entsprach. Der Logowechsel ist Teil einer langfristigen Kampagne, mit der Cracker Barrel ein moderneres Image etablieren will. Dazu gehören unter anderem neue Speisekarten, ein aktualisiertes Innendesign der Filialen sowie die neue visuelle Identität.

Mitverantwortlich für den heftigen Kursrutsch dürften auch kritische Stimmen aus dem konservativen Lager sein. In sozialen Netzwerken äußerten sich vor allem Trump-Anhänger empört über das neue Design. Sie vermuten hinter dem Wechsel eine "woke Agenda" und beklagen den Verlust des traditionellen Südstaaten-Flairs.

Auch Donald Trump Jr., der älteste Sohn des US-Präsidenten, meldete sich auf der Plattform X zu Wort und reagierte auf einen Nutzer, der die Entscheidung als ideologisch motiviert kritisierte: "Was zum Teufel ist mit Cracker Barrel los?!", schrieb er. Andere Nutzer rufen zum Boykott des Unternehmens auf, bis es seine Geschäftsführerin Julie Felss Masino entlasse.