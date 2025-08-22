t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Wolfgang Grupp: Unternehmer rechnet mit deutscher Autoindustrie ab

DAX
24.363,09(+0,29%)
Gold
3.374,40 USD(+1,07%)
Bitcoin
99.360,91 EUR(+2,57%)
Öl Brent
67,67 USD(+0,94%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBundesbank schlägt Alarm bei der Rente
TextBundesministerin ist schwanger
TextARD-Adelsexperte ist tot
TextDas ist Bayerns Elf zum Bundesliga-Auftakt
TextNeues Logo kostet US-Marke Millionen

"Das billige Auto macht der Chinese"
Wolfgang Grupp rechnet mit deutschen Autobauern ab

Von t-online
22.08.2025 - 18:53 UhrLesedauer: 2 Min.
imago 78666129Vergrößern des Bildes
Wolfgang Grupp neben einem VW XL1 (Archivbild): "Die deutsche Automobilindustrie muss nicht das billigste Auto produzieren, sondern das innovativste." (Quelle: Michael Gottschalk/photothek.net/imago)
News folgen

Wolfgang Grupp kritisiert die deutsche Autoindustrie. Er hat aber auch einen Tipp auf dem Weg in die E-Mobilität. Und der klingt sehr nach dem Erfolgsmodell von Trigema.

Der ehemalige Textil-Unternehmer Wolfgang Grupp geht mit der deutschen Autoindustrie hart ins Gericht. Der frühere Chef der Firma Trigema warnt in einem Youtube-Interview mit dem Anlegermagazin "Der Aktionär": "Wir dürfen nicht versuchen, China im Billigsegment zu schlagen. Wir müssen auf Qualität setzen."

Loading...

Zuletzt hatte die VW-Tochter Audi ihre China-Strategie radikal umgebaut. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr in China nur rund 8.000 E-Autos absetzte, handelte der Autobauer und zwar radikal: Seit dieser Woche ist in China eine eigene Billigmarke auf dem Markt. Statt der klassischen vier Ringe im Kühlergrill ziert nur noch der Schriftzug "Audi" die Marke. Das Einsteiger-Auto ist für rund 30.000 Euro zu haben.

imago images 0827258250Vergrößern des Bildes
Audi E5: Das neue Elektroauto für China verzichtet auf die vier Ringe, stattdessen leuchtet der Markenname Audi. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Stringer/imago)

Grupp sieht in Billig-Strategien nach dem Vorbild von Audi kein zukunftsträchtiges Konzept. "Das billige Auto macht der Chinese – wir müssen das innovativste Auto produzieren", sagte der Geschäftsmann. Grupp forderte: "Die deutsche Automobilindustrie muss nicht das billigste Auto produzieren, sondern das innovativste." Qualität schlägt Preis – das klingt sehr nach dem Erfolgsmodell von Trigema.

Kritik auch an der Politik

Auch mit der Politik in Deutschland ging Grupp hart ins Gericht. Er vermisste den Mut zu Aufbruch und Innovationen. Er beharrte darauf, dass die Regierung Bedingungen schaffen müsse, die es Unternehmen ermöglicht, mutige und zukunftsweisende Projekte zu realisieren.

Grupp war Ende der 1960-er Jahr ins schwäbische Familien-Unternehmen Trigema eingestiegen. Er setzte auf Qualität und produzierte nur in Deutschland. 2023 zog er sich aus dem Geschäft zurück und übergab die Führung an seine Kinder.

Vor wenigen Wochen machte Grupp einen Suizid-Versuch öffentlich. Nach eigenen Angaben machen ihm Altersdepressionen zu schaffen. In einem offenen Brief erklärte er mutig und offen: "Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen. Da macht man sich auch Gedanken darüber, ob man überhaupt noch gebraucht wird." Er ließ aber keinen Zweifel daran, dass er zurückkommen werde.

Depressionen, Einsamkeit oder Suizidgedanken können jeden treffen: Wenn Sie zu dem Kreis der Betroffenen gehören oder sich Sorgen um einen Mitmenschen machen, finden Sie im Folgenden Hilfsangebote und Anlaufstellen. Die Kontakte finden sich hier.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AudiAutomobilindustrieChinaDeutschlandPorscheVolkswagenVolkswagen AGWolfgang GruppYouTube
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom