t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Insolvenz: Nach Meeres Spa schließt auch Friesland-Therme an der Nordsee

DAX
24.363,09(+0,29%)
Gold
3.371,70 USD(+0,99%)
Bitcoin
99.029,03 EUR(+2,23%)
Öl Brent
67,67 USD(+0,94%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPutin äußert sich zu US-Beziehungen
TextRTL-Star droht Obdachlosigkeit
TextUSA: Tote und Verletzte bei Busunglück
TextDeutscher Weltmarktführer insolvent
TextMänner übersehen Krebsanzeichen zu lange

Bäder-Pleite an Nordsee zieht Kreise
Insolvenz: Friesland-Therme in Horumersiel macht dicht

Von t-online, pri
Aktualisiert am 22.08.2025 - 22:02 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 98737319Vergrößern des Bildes
Die Idylle in Horumersiel trügt. Die Pleite der Friesland-Therme trifft auch die Hotellerie in der Nordseegemeinde. (Quelle: nph / Stoever via www.imago-images.de/imago-images-bilder)
News folgen

Überdimensionierte Bäder-Plane brachten die Wangerland Tourist GmbH in Schieflage. Auf das Aus für das Thalasso Meeres Spa folgt jetzt das Ende der Friesland-Therme.

Eigentlich klang das alles ganz gut. Mit einem Spa wollte die Gemeinde Wangerland ihr Image als beliebtes Urlaubsziel an der Nordsee stärken. Doch dann liefen die Kosten aus dem Ruder. Aus den geplanten Investitionen von 8,8 Millionen Euro wurden 23 Millionen Euro. So kam im Juni das Aus für das "Thalasso Meeres Spa" und die Insolvenz für das Dachunternehmen Wangerland Touristik GmbH. Das Unternehmen zählt 180 Beschäftigte.

Loading...

Nun zeigt die Insolvenz Folgen. Auch die zur Wangerland Touristik GmbH gehörende Friesland-Therme in Horumersiel steht vor dem Aus. Das Bad soll zum 1. September schließen.

Hotelier sauer: "Es geht auch um unserer Existenz"

Das Aus sorgte für heftige Debatten bei Hotels und Gaststätten in der Region. "Mit der Schließung der Friesland-Therme habt ihr uns die Pulsader durchtrennt", zitierte die Nordwest-Zeitung den Hotelier Mario Krar. "Es geht auch um unserer Existenz. Wir haben hier investiert. Was sagen wir denn den Gästen, wenn ein solches Angebot plötzlich wegfällt?“, schimpfte Krar.

Die Insolvenzen im Bereich Hotels und Gaststätten hatten zuletzt deutlich angezogen. Gründe sind unter anderem steigende Kosten für Fleisch, Gemüse und andere Zutaten sowie der steigende Mindestlohn. In Wangerland kamen überdimensionierte Pläne dazu.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
InsolvenzNordsee
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom