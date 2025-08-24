Seit drei Generationen in Familienhand Möbelhersteller aus Bayern insolvent

Von t-online Aktualisiert am 24.08.2025 - 10:06 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Tischler an einer Holzbearbeitungsmaschine (Symbolbild): Die Möbelfirma Mäusbacher ist insolvent. (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchenko/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Noch Anfang des Jahres sah bei Mäusbacher alles gut aus. Jetzt musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.

Die Mäusbacher Möbelfabrik GmbH aus dem bayerischen Sonnefeld hat Insolvenz angemeldet. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom Freitag bekannt, die verschiedenen lokalen Medien vorliegt. Die Insolvenz wird demnach in Eigenverwaltung durchgeführt, laut Firmen-Website arbeiten bei Mäusbacher 125 Mitarbeiter.

Loading...

Laut Mitteilung soll sich die Insolvenz nicht auf den Geschäftsbetrieb auswirken: Die Gehälter der Angestellten seien vorerst durch das Insolvenzgeld gewährleistet, auch Warenlieferungen und -produktion sind "weiterhin vollumfänglich gesichert". Geschäftsführer Marco Mäusbacher gibt sich optimistisch: "Mit der Eigenverwaltung schaffen wir uns nun die nötige Ruhe und Struktur, um unser Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen."

Unternehmen: Lage verschärfte sich kurzfristig

Als Grund für die Insolvenz wird vor allem der Auftragseinbruch im Sommer dieses Jahres angeführt, der über die "üblichen saisonalen Schwankungen" hinausging. Der Ausfall eines Bohrzentrums und Lieferengpässe bei einer neuen Anlage hätten die Situation weiter verschärft.