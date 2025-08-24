Schauspielerin: nicht mehr lange zu leben

Betrieb läuft weiter Waldstadt-Braumanufaktur ist insolvent

Von t-online 24.08.2025 - 17:54 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Mann hält eine Bierflasche (Symbolbild): (Quelle: IMAGO/Eberhard Thonfeld/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Waldstadt-Braumanufaktur in Iserlohn meldet Insolvenz an. Trotz finanzieller Schwierigkeiten besteht Hoffnung auf Restrukturierung.

Die Waldstadt-Braumanufaktur in Iserlohn hat Insolvenz angemeldet. Die Privatbrauerei, die unweit des früheren Iserlohner Brauereigeländes liegt, kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten. Das zuständige Amtsgericht hat den Lüdenscheider Anwalt Thomas Neumann als vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt.

Loading...

Neumann prüft derzeit, ob genügend Mittel vorhanden sind, um ein reguläres Insolvenzverfahren zu eröffnen. Zudem soll er ausloten, ob der Betrieb nach einer möglichen Restrukturierung fortgeführt werden kann.

Produktion und Verkauf laufen

Trotz der angespannten Lage zeigen sich sowohl Neumann als auch der geschäftsführende Gesellschafter der Brauerei, Dr. Thomas Kritzler aus München, vorsichtig optimistisch. Produktion und Verkauf laufen aktuell weiter. Die Beschäftigten erhalten Insolvenzgeld.