t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Waldstadt-Braumanufaktur: Privatbrauerei ist insolvent

DAX
24.363,09(+0,29%)
Gold
3.371,70 USD(+0,99%)
Bitcoin
97.236,64 EUR(-0,22%)
Öl Brent
67,67 USD(+0,94%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
VideoWetter: Hier droht leichter Bodenfrost
TextFrauen belästigt: Helfer niedergestochen
TextViel Kritik: Junge Bürgermeisterin wirft hin
TextBVB: Eklat um Bellingham-Vater
TextMutter findet Sohn tot in Güllegrube

Betrieb läuft weiter
Waldstadt-Braumanufaktur ist insolvent

Von t-online
24.08.2025 - 17:54 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0825224974Vergrößern des Bildes
Ein Mann hält eine Bierflasche (Symbolbild): (Quelle: IMAGO/Eberhard Thonfeld/imago)
News folgen

Die Waldstadt-Braumanufaktur in Iserlohn meldet Insolvenz an. Trotz finanzieller Schwierigkeiten besteht Hoffnung auf Restrukturierung.

Die Waldstadt-Braumanufaktur in Iserlohn hat Insolvenz angemeldet. Die Privatbrauerei, die unweit des früheren Iserlohner Brauereigeländes liegt, kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten. Das zuständige Amtsgericht hat den Lüdenscheider Anwalt Thomas Neumann als vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt.

Loading...

Neumann prüft derzeit, ob genügend Mittel vorhanden sind, um ein reguläres Insolvenzverfahren zu eröffnen. Zudem soll er ausloten, ob der Betrieb nach einer möglichen Restrukturierung fortgeführt werden kann.

Produktion und Verkauf laufen

Trotz der angespannten Lage zeigen sich sowohl Neumann als auch der geschäftsführende Gesellschafter der Brauerei, Dr. Thomas Kritzler aus München, vorsichtig optimistisch. Produktion und Verkauf laufen aktuell weiter. Die Beschäftigten erhalten Insolvenzgeld.

Die Insolvenz wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen in der Region – auch vor dem Hintergrund steigender Kosten und eines sich wandelnden Konsumverhaltens. Die Waldstadt-Braumanufaktur ist eine von mehreren kleinen Brauereien in Deutschland, die zuletzt unter wirtschaftlichen Druck geraten sind.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Insolvenz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom