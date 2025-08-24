Betrieb läuft weiter Waldstadt-Braumanufaktur ist insolvent
Die Waldstadt-Braumanufaktur in Iserlohn meldet Insolvenz an. Trotz finanzieller Schwierigkeiten besteht Hoffnung auf Restrukturierung.
Die Waldstadt-Braumanufaktur in Iserlohn hat Insolvenz angemeldet. Die Privatbrauerei, die unweit des früheren Iserlohner Brauereigeländes liegt, kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten. Das zuständige Amtsgericht hat den Lüdenscheider Anwalt Thomas Neumann als vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt.
Neumann prüft derzeit, ob genügend Mittel vorhanden sind, um ein reguläres Insolvenzverfahren zu eröffnen. Zudem soll er ausloten, ob der Betrieb nach einer möglichen Restrukturierung fortgeführt werden kann.
Produktion und Verkauf laufen
Trotz der angespannten Lage zeigen sich sowohl Neumann als auch der geschäftsführende Gesellschafter der Brauerei, Dr. Thomas Kritzler aus München, vorsichtig optimistisch. Produktion und Verkauf laufen aktuell weiter. Die Beschäftigten erhalten Insolvenzgeld.
Die Insolvenz wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen in der Region – auch vor dem Hintergrund steigender Kosten und eines sich wandelnden Konsumverhaltens. Die Waldstadt-Braumanufaktur ist eine von mehreren kleinen Brauereien in Deutschland, die zuletzt unter wirtschaftlichen Druck geraten sind.
