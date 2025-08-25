"Dann wird der Kollaps kommen" Rente und Pflege: Wirtschaftsweise will, dass Boomer sparen

Von t-online , tos 25.08.2025 - 07:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer: Die Ökonomin warnt vor dem Kollaps der Sozialversicherungen. (Quelle: IMAGO)

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt vor dem Zusammenbruch der Sozialversicherung. Babyboomer sollen gezielt für die Pflege vorsorgen.

Die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, sieht die deutschen Sozialversicherungssysteme in einer kritischen Lage. Im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) mahnte sie umfassende Reformen an, insbesondere in der Renten- und Pflegeversicherung.

"Die Sozialversicherungen sind nicht zukunftsfest", sagte Schnitzer. Angesichts der demografischen Entwicklung werde es zunehmend schwieriger, Renten aus den Beiträgen der Erwerbstätigen zu finanzieren. "Wenn die Regierung nichts tut, wird der Kollaps unweigerlich kommen", so die Ökonomin.

Handlungsbedarf bei der Pflegeversicherung

Auch mit Blick auf die Pflegeversicherung sieht Schnitzer Handlungsbedarf. "Wir können die Ausgaben der Pflegeversicherung nicht weiter so ansteigen lassen." Zwar sprach sie sich weiterhin für staatliche Unterstützung aus, forderte aber zugleich mehr Eigenverantwortung. Jeder müsse damit rechnen, im Alter pflegebedürftig zu werden – und entsprechend vorsorgen.

Ein Aspekt dabei sei die Einbeziehung von vorhandenem Vermögen: "Solange die Menschen noch Vermögen besitzen, auch wenn es ein Eigenheim ist, dann muss das eben herangezogen werden." Es sei nicht vermittelbar, dass der Staat Pflegekosten vollständig übernimmt, während Vermögenswerte in Familien übergehen.