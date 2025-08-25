t-online - Nachrichten für Deutschland
Unicredit erhöht Anteil an Commerzbank: Kommt jetzt die Übernahme?

Baldige Übernahme?
Unicredit erhöht Anteil an Commerzbank auf 26 Prozent

Von t-online
Aktualisiert am 25.08.2025 - 08:40 UhrLesedauer: 2 Min.
CommerzbankVergrößern des Bildes
Das Commerzbank-Hochhaus in Frankfurt am Main: Die italienische Unicredit könnte die zweitgrößte deutsche Privatbank bald übernehmen. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-bilder)
Wird die zweitgrößte Privatbank Deutschlands bald aus Italien übernommen? Die Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank erhöht.

Die italienische Großbank Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank deutlich erhöht und damit Spekulationen über eine mögliche Übernahme neuen Auftrieb gegeben. Nach eigenen Angaben hält das Institut aus Mailand inzwischen rund 26 Prozent der Anteile an Deutschlands zweitgrößter Privatbank.

Zugleich kündigte Unicredit an, weitere Finanzinstrumente "zu gegebener Zeit" in Commerzbank-Aktien umzuwandeln. Der Anteil könnte dadurch auf rund 29 Prozent steigen. Überschreitet Unicredit die gesetzliche Schwelle von 30 Prozent, wäre das Unternehmen verpflichtet, ein offizielles Übernahmeangebot vorzulegen.

Merz lehnt Übernahme der Commerzbank ab

Die Bundesregierung lehnt das Vorgehen ab. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betonte in einem Schreiben an den Commerzbank-Betriebsrat, man setze auf eine "starke und unabhängige Commerzbank". Auch das Bundesfinanzministerium äußerte sich kritisch und sprach von einem "unabgestimmten und unfreundlichen" Vorgehen der Italiener.

Kritik kommt auch aus dem Unternehmen selbst. Vorstand und Betriebsrat der Commerzbank bezeichnen das Vorgehen der Unicredit seit Monaten als "feindlich". Vorstandschefin Bettina Orlopp setzt auf einen eigenständigen Kurs – unter anderem durch Stellenabbau und höhere Gewinne. Für 2024 erwartet die Bank einen Rekordgewinn von knapp 2,7 Milliarden Euro, bis 2028 soll der Überschuss auf 4,2 Milliarden Euro steigen.

Unicredit-Chef Andrea Orcel wirbt seit dem Herbst für eine grenzüberschreitende Bankenfusion. In Deutschland ist Unicredit mit der Hypovereinsbank bereits vertreten. Der Einstieg bei der Commerzbank erfolgte im vergangenen Jahr, als sich der Bund von einem Teil seiner Beteiligung trennte.

Kommt der größte Banken-Deal seit Jahren?

Aus Sicht der Kartell- und Aufsichtsbehörden gibt es bislang keine Einwände gegen eine Anteilsaufstockung. Das Bundeskartellamt hatte ebenso wie die Europäische Zentralbank einer Erhöhung auf knapp unter 30 Prozent zugestimmt. Kartellamtspräsident Andreas Mundt erklärte jüngst, man werde auch mögliche weitere Schritte nach denselben Maßstäben bewerten.

Eine Übernahme der Commerzbank wäre der größte Banken-Deal mit deutscher Beteiligung seit Jahren. Zuletzt war ein Zusammenschluss mit der Deutschen Bank im Jahr 2019 gescheitert. Auch frühere Fusionen – etwa mit der Dresdner Bank oder der Postbank – hatten sich als langwierige Prozesse erwiesen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
