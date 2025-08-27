t-online - Nachrichten für Deutschland
Deutsche Rüstungsexporte erreichen 2024 Rekordhoch

Ukraine auf dem ersten Platz
Deutsche Rüstungsexporte erreichen 2024 Rekordhoch

Von afp
27.08.2025 - 08:40 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0492667798Vergrößern des Bildes
Ein Leopard-2-Kampfpanzer fährt während des Nato-Grossmanövers "Steadfast Defender" im litauischen Pabrade (Archivbild): Die meisten Rüstungsgüter exportierte Deutschland 2024 in die Ukraine. (Quelle: IMAGO/Juliane Sonntag/imago)
News folgen

Deutschland exportierte im vergangenen Jahr Rüstungsgüter im Milliardenwert. Die Ausfuhren übertreffen den erst 2023 aufgestellten Rekord.

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte in Höhe von 12,83 Milliarden Euro genehmigt – Deutschland exportierte damit so viele Kriegsgüter wie noch nie.

Auf dem ersten Platz bei den Empfängerländern steht die Ukraine mit einem Volumen von 8,15 Milliarden Euro, wie aus einem Rüstungsexportbericht hervorgeht, der dem Pro-Newsletter Industrie & Handel des Nachrichtenmagazins "Politico" vorliegt. Die Rüstungsausfuhren erreichten demnach im vergangenen Jahr ein Rekordhoch. Im Januar hatte das Bundeswirtschaftsministerium anhand vorläufiger Zahlen noch Rüstungsexporte in Höhe von 13,3 Milliarden Euro gemeldet – diese waren offenbar zu hoch. Tatsächlich waren 2023 Waffen im Wert von 12,13 Milliarden Euro exportiert worden.

Exportschlager sind Ketten- und Radfahrzeuge

Den größten Anteil der deutschen Exporte machten den Angaben zufolge militärische Ketten- und Radfahrzeuge mit einem Wert von 4,4 Milliarden Euro aus, gefolgt von Bomben, Torpedos und Flugkörpern im Wert von 2,9 Milliarden Euro sowie Kriegsschiffen (1,5 Milliarden Euro).

Rheinmetall-Flugabwehrsystem SkyrangerVergrößern des Bildes
Das Flugabwehrsystem Boxer Skyranger 30 von Rheinmetall (Symbolbild). (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-bilder)

Das Volumen der Rüstungsexporte an Deutschlands Partner ging im Vergleich zum Vorjahr zurück. In die EU, die Nato oder in Nato-gleichgestellte Länder exportierte Deutschland 2024 Rüstungsgüter im Wert von 1,58 Milliarden Euro – im Vorjahr waren es noch Waren im Wert von sechs Milliarden Euro gewesen. Ausfuhren in die EU waren 2024 mit 736 Millionen Euro sogar niedriger als vor zehn Jahren (817 Millionen Euro). Exporte an Partner machten insgesamt nur noch zwölf Prozent der Ausfuhren aus – 2023 war es noch die Hälfte gewesen.

Für diese Länder wurden Exporte am häufigsten abgelehnt

Ausfuhren in Drittländer betrugen dem Bericht zufolge hingegen 11,26 Milliarden Euro, was fast einer Verdopplung zum Vorjahr gleichkommt.

An die Ukraine gingen im vergangenen Jahr unter anderem 306 gepanzerte Kampffahrzeuge, 316 Raketen und Raketensysteme, 78 Kampfpanzer und elf großkalibrige Artilleriesysteme. Weitere große Aufträge gingen an Singapur.

62 Anträge, und damit 17 mehr als im Vorjahr, wurden von der Bundesregierung abgelehnt. Am häufigsten abgelehnt wurden dem Rüstungsexportbericht zufolge Anträge aus Pakistan, Thailand und Malaysia.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
ShoppingAnzeigen

Themen
BundesregierungDeutschlandEUNatoUkraine
