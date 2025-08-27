t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Emmendingen: Wehrle-Werk AG ist nach mehr als 160 Jahren insolvent

DAX
24.045,35(-0,45%)
Gold
3.383,39 USD(-0,28%)
Bitcoin
96.806,50 EUR(+2,24%)
Öl Brent
67,25 USD(-2,17%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextVerona Pooth ist ausgewandert
VideoUkraine greift russische Großstadt an
TextNeues Medikament überrascht in Studien
TextHohe Geldstrafe für Pokalsieger Stuttgart
TextEltern vergessen Sohn auf Parkplatz

Nach mehr als 160 Jahren
Wehrle-Werk in Emmendingen ist insolvent

Von t-online
27.08.2025 - 16:15 UhrLesedauer: 2 Min.
Ein Klempner arbeitet an einem Rohr (Symbolbild): In Baden-Württemberg steht ein Unternehmen vor der InsolvenzVergrößern des Bildes
Ein Klempner arbeitet an einem Rohr (Symbolbild): In Baden-Württemberg steht ein Unternehmen vor der Insolvenz (Quelle: imago stock&people)
News folgen

Der Umwelttechnik-Spezialist Wehrle-Werk AG aus Emmendingen hat Insolvenz angemeldet. 250 Beschäftigte bangen um ihre berufliche Zukunft.

Die Wehrle-Werk AG aus Emmendingen hat Insolvenz angemeldet. Rund 250 Beschäftigte bangen nun um ihre Zukunft. Das Amtsgericht Freiburg setzte den Juristen Marc-Philippe Hornung von der Kanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz als vorläufigen Insolvenzverwalter ein.

Loading...

Das Unternehmen mit Sitz im Südwesten Baden-Württembergs ist auf Umwelttechnik spezialisiert. Wehrle entwickelt Anlagen zur Abwasser- und Abfallbehandlung, darunter Verfahren zur Rückgewinnung von Wertstoffen und zur Biogasproduktion. Ob der Betrieb in seiner bisherigen Form weitergeführt werden kann, entscheidet sich im laufenden Verfahren.

"Schritt war unvermeidlich"

Bereits im Geschäftsjahr 2022/23 verzeichnete Wehrle bei einem Umsatz von 50 Millionen Euro einen Verlust von 17 Millionen Euro. Belastend wirkten der Wegfall des Russland-Geschäfts nach Beginn des Ukraine-Kriegs, der Ausfall von Großaufträgen sowie Probleme bei einer Softwareumstellung. Hinzu kamen ein Hackerangriff, Projektverzögerungen und die schwache Konjunktur.

Ende 2024 übernahm Restrukturierer Axel Buchholz die Führung des Unternehmens. Nun sah er sich gezwungen, Insolvenz anzumelden. "Nach den Entwicklungen der letzten Wochen und Tage war dieser Schritt unvermeidlich", sagte er.

Bereits 1860 gegründet

Im Mittelpunkt des vorläufigen Verfahrens steht nun, die Arbeitsplätze zu sichern und den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Der vorläufige Insolvenzverwalter will kurzfristig die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes organisieren und Gespräche mit Kunden sowie Lieferanten führen.

Auch das Betriebsgelände in Emmendingen könnte im Verfahren eine Rolle spielen. Es liegt zentrumsnah, wird aber nur noch teilweise genutzt. Ob es veräußert oder für die industrielle Nutzung erhalten bleibt, ist offen. Das Wehrle-Werk wurde 1860 gegründet und entwickelte sich vom Kesselbauer zu einem Anbieter von Umwelttechnologien.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Baden-WürttembergInsolvenzWeihnachten
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom