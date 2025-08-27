Ehefrau über Bruce Willis: "Es ist schwer"

Nach mehr als 160 Jahren Wehrle-Werk in Emmendingen ist insolvent

Von t-online 27.08.2025 - 16:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Klempner arbeitet an einem Rohr (Symbolbild): In Baden-Württemberg steht ein Unternehmen vor der Insolvenz (Quelle: imago stock&people)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Umwelttechnik-Spezialist Wehrle-Werk AG aus Emmendingen hat Insolvenz angemeldet. 250 Beschäftigte bangen um ihre berufliche Zukunft.

Die Wehrle-Werk AG aus Emmendingen hat Insolvenz angemeldet. Rund 250 Beschäftigte bangen nun um ihre Zukunft. Das Amtsgericht Freiburg setzte den Juristen Marc-Philippe Hornung von der Kanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz als vorläufigen Insolvenzverwalter ein.

Loading...

Das Unternehmen mit Sitz im Südwesten Baden-Württembergs ist auf Umwelttechnik spezialisiert. Wehrle entwickelt Anlagen zur Abwasser- und Abfallbehandlung, darunter Verfahren zur Rückgewinnung von Wertstoffen und zur Biogasproduktion. Ob der Betrieb in seiner bisherigen Form weitergeführt werden kann, entscheidet sich im laufenden Verfahren.

"Schritt war unvermeidlich"

Bereits im Geschäftsjahr 2022/23 verzeichnete Wehrle bei einem Umsatz von 50 Millionen Euro einen Verlust von 17 Millionen Euro. Belastend wirkten der Wegfall des Russland-Geschäfts nach Beginn des Ukraine-Kriegs, der Ausfall von Großaufträgen sowie Probleme bei einer Softwareumstellung. Hinzu kamen ein Hackerangriff, Projektverzögerungen und die schwache Konjunktur.

Ende 2024 übernahm Restrukturierer Axel Buchholz die Führung des Unternehmens. Nun sah er sich gezwungen, Insolvenz anzumelden. "Nach den Entwicklungen der letzten Wochen und Tage war dieser Schritt unvermeidlich", sagte er.

Bereits 1860 gegründet

Im Mittelpunkt des vorläufigen Verfahrens steht nun, die Arbeitsplätze zu sichern und den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Der vorläufige Insolvenzverwalter will kurzfristig die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes organisieren und Gespräche mit Kunden sowie Lieferanten führen.