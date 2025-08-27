t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Neues Werk in Unterlüß: Rheinmetall baut wohl ATACMS für Lockheed Martin

DAX
24.046,21(-0,44%)
Gold
3.395,42 USD(+0,07%)
Bitcoin
96.546,10 EUR(+2,51%)
Öl Brent
67,25 USD(-2,17%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextTodesursache von "Tatort"-Star bekannt
TextStudie: Milliarden Impfungen unnötig?
TextBekanntes Ausflugslokal: Wirt gibt auf
TextGroße deutsche Jobbörse ist insolvent
TextVerona Pooth ist ausgewandert

Für US-Konzern Lockheed Martin
In neuem Werk: Rheinmetall soll ATACMS und Hellfire bauen

Von afp
27.08.2025 - 18:48 UhrLesedauer: 1 Min.
ATACMS-Raketen aus den USA. (Archivbild)Vergrößern des Bildes
ATACMS-Raketen: Sie sollen künftig auch in Unterlüß gebaut werden. (Quelle: U.S. Army / Avalon/imago-images-bilder)
News folgen

Lockheed Martin plant die Produktion von ATACMS und Hellfire-Raketen in Deutschland. Rheinmetall spielt dabei eine Schlüsselrolle mit seiner neuen Produktionsstätte.

Das US-Rüstungsunternehmen Lockheed Martin will Raketen vom Typ ATACMS und Hellfire bei Rheinmetall in Deutschland herstellen lassen. "Wir sprechen bereits aktiv über zusätzliche Fertigung – unter anderem für ATACMS und Hellfire-Raketen", sagte der Europachef von Lockheed Martin, Dennis Göge, der "Wirtschaftswoche" von Mittwoch. Noch sei die Liste aber "nicht final". Gebaut werden sollen die Raketen in einem frisch eröffneten Werk von Rheinmetall in Unterlüß.

Loading...

"Rheinmetalls Ausbau des Standorts Unterlüß verschafft unserer Zusammenarbeit bei der Fertigung von Raketen- und Lenkflugkörpern noch mehr Spielraum", sagte Göge weiter. Wie aus Industriekreisen verlautete, verhandeln die beiden Unternehmen außerdem über eine europäische Fertigung von Raketenmotoren. Offiziell wollte der US-Konzern sich dazu allerdings nicht äußern.

Rheinmetall baut in Deutschland bereits Rumpfteile für den F-35-Tarnkappenbomber von Lockheed Martin. Zudem teilten die beiden Unternehmen bereits im April mit, gemeinsam ein "europäisches Kompetenzzentrum für die Herstellung und den Vertrieb von Raketen und Flugkörpern" schaffen zu wollen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandRheinmetall
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom