Für US-Konzern Lockheed Martin In neuem Werk: Rheinmetall soll ATACMS und Hellfire bauen

ATACMS-Raketen: Sie sollen künftig auch in Unterlüß gebaut werden.

Lockheed Martin plant die Produktion von ATACMS und Hellfire-Raketen in Deutschland. Rheinmetall spielt dabei eine Schlüsselrolle mit seiner neuen Produktionsstätte.

Das US-Rüstungsunternehmen Lockheed Martin will Raketen vom Typ ATACMS und Hellfire bei Rheinmetall in Deutschland herstellen lassen. "Wir sprechen bereits aktiv über zusätzliche Fertigung – unter anderem für ATACMS und Hellfire-Raketen", sagte der Europachef von Lockheed Martin, Dennis Göge, der "Wirtschaftswoche" von Mittwoch. Noch sei die Liste aber "nicht final". Gebaut werden sollen die Raketen in einem frisch eröffneten Werk von Rheinmetall in Unterlüß.

"Rheinmetalls Ausbau des Standorts Unterlüß verschafft unserer Zusammenarbeit bei der Fertigung von Raketen- und Lenkflugkörpern noch mehr Spielraum", sagte Göge weiter. Wie aus Industriekreisen verlautete, verhandeln die beiden Unternehmen außerdem über eine europäische Fertigung von Raketenmotoren. Offiziell wollte der US-Konzern sich dazu allerdings nicht äußern.