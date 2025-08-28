Hier drohen jetzt bis zu 40 Liter Regen

Sechs Filialen Bäckereikette Mäschle erneut insolvent

Von t-online 28.08.2025 - 10:24 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine Filiale der Bäckereikette Mäschle: Der Traditionsbetrieb steht vor der zweiten Insolvenz. (Quelle: Screenshot / Google Maps)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

1934 wurde die Bäckerei Mäschle gegründet. Nun steht die Kette zum zweiten Mal vor der Insolvenz.

Die Bäckerei Konditorei Mäschle GmbH & Co. KG hat beim Amtsgericht Ravensburg erneut Insolvenzantrag gestellt. Das geht aus einer Mitteilung der Pluta Rechtsanwalts GmbH hervor. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde demnach Rechtsanwalt Michael Wahl aus Ulm bestellt. Der Geschäftsbetrieb in den verbliebenen Filialen soll zunächst fortgeführt werden. Zuvor berichtete die "Schwäbische Zeitung" darüber.

Loading...

Bereits im März 2024 hatte das Unternehmen eine Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. In der Folge wurde der Betrieb unter einer neuen Gesellschaftsform fortgeführt. Von ehemals 15 Standorten blieben zunächst sechs übrig. Drei weitere Filialen hatte die Großbäckerei Staib übernommen. Inzwischen ist nur noch von fünf aktiven Filialen die Rede – darunter zwei in der Laupheimer Innenstadt sowie je eine in Schemmerhofen, Warthausen und Ulm-Eggingen.

42 Mitarbeiter betroffen

Laut Pluta sind derzeit 42 Mitarbeitende bei der Bäckerei beschäftigt. Sie wurden über das Verfahren informiert. Die Löhne seien durch das Insolvenzgeld gesichert. Der Verkauf gehe wie gewohnt weiter.