Was ist daran problematisch?

Ich sehe darin eine Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Denn so könnte mehr und mehr die chinesische Vorstellung, wie insbesondere digitale Technologien genutzt werden, zum neuen Status quo werden. Dabei vertritt die Volksrepublik eine andere Staatsphilosophie und damit andere Werte. Etwa beim Datenschutz: Der chinesische Staat hat dort viel größere Zugriffsmöglichkeiten, zum Beispiel bei der Datennutzung durch KI. In Europa setzen wir andere Prioritäten.

Was sollten wir tun?

Die Gefahr ist in Europa und Deutschland durchaus erkannt. Normung ist ein wichtiges Thema in Berlin und Brüssel. Allerdings fehlt uns noch ein klarer Plan, wie konkret wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen wollen. China hat uns gegenüber einen klaren Vorteil: Der Staat orchestriert und entsendet in vielen Themenbereichen die Fachleute und finanziert sie, das sind hoch ausgebildete Expertinnen und Experten in ihren Feldern. In Deutschland ist die Normung privatwirtschaftlich organisiert. Das heißt: Unternehmen müssen die Kosten für die Bereitstellung ihrer Mitarbeiter selbst tragen. Wirtschaft, Verbände und Politik müssen gemeinsam diskutieren, was unsere wichtigsten Technologiefelder für die Zukunft sind. In diesen Bereichen sollten wir die Arbeit unserer eigenen Experten zukünftig deutlich stärker unterstützen.

Wie tritt die Volksrepublik in den internationalen Gremien auf?

China agiert nicht unfair, sondern sehr strategisch. In ihren Fünfjahresplänen steht genau, welche Technologien sie priorisieren und welche Ziele sie anstreben. Bei den traditionellen Gremien laufen die chinesischen Fachleute eher mit, aber wenn es um Quantencomputer, Mobilfunk oder GreenTech geht, sind sie früh dabei und haben einen Führungsanspruch. Leitete China noch vor wenigen Jahren weniger als 2 Prozent der Gremien, sind es heute schon 11 Prozent. Da verschiebt sich etwas, obwohl wir bisher in Deutschland in der Lage waren, unseren starken Anteil von etwa 17 Prozent zu behalten.

Die USA unter Präsident Donald Trump befinden sich in einem Handelskonflikt mit China und Europa. Können die Vertreter der Länder noch am selben Tisch sitzen, um gemeinsame Standards zu entwickeln?