Unicredit-Übernahme: Commerzbank-Vorstand Kotzbauer warnt deutlich davor

"Offensichtliche Interessenkonflikte"
Commerzbank-Vorstand warnt deutlich vor Unicredit-Übernahme

Von afp
28.08.2025 - 12:53 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0831024980Vergrößern des Bildes
Ein Commerzbank-Logo in Frankfurt am Main: Die Unicredit ist 2024 im großen Stil eingestiegen. (Quelle: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/imago)
News folgen

Die italienische Unicredit strebt eine Übernahme der Commerzbank an. Deren Vorstand Michael Kotzbauer kritisiert die Pläne nun scharf.

Der Commerzbank-Vorstand Michael Kotzbauer hat vor den Folgen einer möglichen Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit gewarnt. "Unicredit hat augenscheinlich ein ureigenes Interesse an einem niedrigeren Aktienkurs der Commerzbank, wenn sie weiterhin ihr Ziel der Übernahme verfolgt – sehr zum Nachteil der verbleibenden Aktionäre und anderer Stakeholder", sagte der Vize-Chef der zweitgrößten deutschen Privatbank der "Süddeutschen Zeitung" von Donnerstag.

Zudem sei die italienische Bank über ihre Tochter Hypovereinsbank ein direkter Wettbewerber in Deutschland, was "mehrere offensichtliche Interessenkonflikte" mit sich bringe, fuhr Kotzbauer fort. Zugleich sagte der Commerzbank-Vorstand und -Aufsichtsrat begrüßten "einen offenen und fairen Dialog mit allen Aktionären". Allerdings müsse sich Unicredit "wie jeder Aktionär im Interesse des Unternehmens und aller anderen Aktionäre verhalten".

Heftiger Widerstand gegen Übernahme

Unicredit war im vergangenen Jahr in großem Stil bei der Commerzbank eingestiegen; die Europäische Zentralbank und das Bundeskartellamt gaben seitdem eine Anteilserhöhung auf bis zu 29,9 Prozent frei. Einen großen Teil der Anteile hatte die Unicredit zunächst in Form von Derivaten, also Aktienoptionen, erworben, die dann nach und nach in Commerzbank-Anteile umgewandelt wurden.

Bei Überschreitung der Schwelle von 30 Prozent Anteilen an der Commerzbank wäre die Unicredit zu einem öffentlichen Übernahmeangebot verpflichtet. Gegen eine Übernahme gibt es heftigen Widerstand.

Auch der Bund ist gegen die Übernahme

Kotzbauer bekräftigte, dass die Bank an ihrer Eigenständigkeit festhalte: "Unsere Kunden sagen im Moment sehr klar: Eine eigenständige Commerzbank ist die bessere Lösung." Auch der Bund, mit zwölf Prozent beteiligt, habe sich "eindeutig gegen eine Übernahme positioniert".

Die Commerzbank habe ihre aktuelle Stärke aus eigener Kraft erreicht, sagte Kotzbauer mit Blick auf die seit 2021 laufende "Strategie 2024". "Wir liefern, was wir versprechen. Und wir versprechen nur das, was wir auch liefern können. Das schafft Vertrauen bei allen Stakeholdern."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte sich im Juli deutlich zum Vorgehen der Unicredit geäußert. Zum einen sei die Vorgehensweise der Unicredit "unfreundlich sowohl gegenüber der Commerzbank als auch gegenüber der Bundesrepublik Deutschland", sagte er bei seiner Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Zum Zweiten könnte das mit der Übernahme entstehende Institut "auch aufgrund seiner Bilanzstruktur ein erhebliches Risiko auch für den Finanzmarkt darstellen".

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
