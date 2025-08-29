t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: Autozulieferer MVI Group und Huber Automotive vor dem Aus

Unternehmen aus der Autobranche
MVI Group und Huber Automotive sind insolvent

Von t-online
Aktualisiert am 29.08.2025 - 17:46 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 137381134Vergrößern des Bildes
Logo der MVI-Group: Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. (Quelle: imageBROKER/Manfred Bail via www.imago-images.de/imago)
News folgen

Die deutschen Automobilzulieferer Huber Automotive und MVI Group sind insolvent. Wirtschaftliche Probleme zwingen immer mehr Unternehmen der Branche in die Knie.

In der deutschen Automobilindustrie spitzt sich die wirtschaftliche Lage weiter zu. Innerhalb eines Jahres sind laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY rund 51.500 Arbeitsplätze in der Branche weggefallen – ein Rückgang um fast sieben Prozent. Nun haben zwei weitere Unternehmen Insolvenz angemeldet: die Huber Automotive AG sowie die MVI Group GmbH. Zuerst hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet.

Video | Insolvenz: Wann es passiert und was das bedeutet
Quelle: t-online

Die Huber Automotive AG mit Sitz in Mühlhausen im Täle entwickelt unter anderem Steuergeräte und Softwarelösungen für Fahrzeuganwendungen. Nach Angaben des Unternehmens sank der Umsatz im Geschäftsjahr 2023/24 um rund 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 38,9 Millionen Euro. Gründe seien unter anderem die angespannte wirtschaftliche Lage sowie die sinkende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.

Am Montag wurde beim Amtsgericht Göppingen ein Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Sanierungsexperte Martin Mucha bestellt.

Experten: Strukturwandel trifft Branche

Auch die MVI Group GmbH aus Wolfsburg ist zahlungsunfähig. Sie erbringt IT- und Engineering-Dienstleistungen für die Automobilbranche. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens führte die wirtschaftliche Lage vieler Kunden zu einem starken Auftragsrückgang. Die Gehälter der rund 300 Beschäftigten sind bis Ende September über das Insolvenzgeld abgesichert. Das zuständige Amtsgericht bestellte Tobias Hartwig von der Kanzlei Schultze & Braun zum vorläufigen Insolvenzverwalter.

Branchenexperten sehen die zunehmenden Insolvenzen als Folge eines tiefgreifenden Strukturwandels. Neben der schwachen Nachfrage im Ausland belasten auch Überkapazitäten, der Wettbewerbsdruck durch Anbieter aus China und neue US-Zölle die Automobilwirtschaft. Zahlreiche große Hersteller und Zulieferer – darunter Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch, Continental und ZF – haben bereits umfangreiche Sparmaßnahmen angekündigt.

"Massive Gewinneinbrüche, Überkapazitäten und schwächelnde Auslandsmärkte machen einen deutlichen Stellenabbau unumgänglich", sagte Jan Brorhilker, Managing Partner bei EY, der Nachrichtenagentur dpa. Besonders für Berufseinsteiger könnte sich die Lage verschärfen. Laut Brorhilker stellen die Industriebranchen derzeit deutlich weniger junge Fachkräfte ein als noch vor wenigen Jahren. "Wir werden eine steigende Arbeitslosigkeit bei Hochschulabsolventen sehen – etwas, was es in Deutschland lange nicht gab."

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

