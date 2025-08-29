Höchster Wert seit zehn Jahren Arbeitslosenzahl steigt auf über drei Millionen
Zuletzt war die Arbeitslosigkeit vor zehn Jahren so hoch. Dennoch blicken Fachleute mit etwas mehr Optimismus auf die nächsten Monate.
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August deutlich gestiegen – auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, waren 3,025 Millionen Menschen ohne Job. Das sind 46.000 mehr als im Juli und 153.000 mehr als im August 2024. Die Arbeitslosenquote legte um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent zu.
Zwar ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten üblich – etwa weil Unternehmen weniger einstellen und viele Ausbildungsverhältnisse enden. Doch so hoch wie in diesem August war die Zahl zuletzt in einem August vor 15 Jahren. Über der Marke von drei Millionen lag die Arbeitslosenzahl zuletzt im Februar 2015.
"Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt", sagte BA-Vorstandschefin Andrea Nahles. Zugleich gebe es erste Hinweise auf eine Stabilisierung. Für die Statistik griff die Behörde auf Daten zurück, die bis zum 13. August erhoben wurden.
Arbeitsmarktbarometer gibt Anlass zur Hoffnung
Regional zeigen sich große Unterschiede: Während die Arbeitslosenquote in den Stadtstaaten Bremen (11,8 Prozent) und Berlin (10,5) besonders hoch ist, liegt sie in Bayern (4,2) und Baden-Württemberg (4,7) deutlich darunter.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht in seiner jüngsten Erhebung dennoch erste Lichtblicke. Das sogenannte Arbeitsmarktbarometer, für das alle Arbeitsagenturen befragt werden, signalisiert für die kommenden drei Monate erstmals seit drei Jahren ein mögliches Ende des Anstiegs der Arbeitslosigkeit. Auch die Beschäftigung könnte demnach wieder zunehmen.
