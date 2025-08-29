Mann will helfen – kurz darauf ist er tot

Höchster Wert seit zehn Jahren Arbeitslosenzahl steigt auf über drei Millionen

Von t-online , dpa , tos Aktualisiert am 29.08.2025 - 10:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Logo der Agentur für Arbeit an einer Hauswand (Symbolbild): Die Zahl der Arbeitslosen ist auf einen Zehnjahreshöchststand gestiegen. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Zuletzt war die Arbeitslosigkeit vor zehn Jahren so hoch. Dennoch blicken Fachleute mit etwas mehr Optimismus auf die nächsten Monate.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August deutlich gestiegen – auf den höchsten Stand seit zehn Jahren. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, waren 3,025 Millionen Menschen ohne Job. Das sind 46.000 mehr als im Juli und 153.000 mehr als im August 2024. Die Arbeitslosenquote legte um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent zu.

Loading...

Zwar ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten üblich – etwa weil Unternehmen weniger einstellen und viele Ausbildungsverhältnisse enden. Doch so hoch wie in diesem August war die Zahl zuletzt in einem August vor 15 Jahren. Über der Marke von drei Millionen lag die Arbeitslosenzahl zuletzt im Februar 2015.

"Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt", sagte BA-Vorstandschefin Andrea Nahles. Zugleich gebe es erste Hinweise auf eine Stabilisierung. Für die Statistik griff die Behörde auf Daten zurück, die bis zum 13. August erhoben wurden.

Arbeitsmarktbarometer gibt Anlass zur Hoffnung

Regional zeigen sich große Unterschiede: Während die Arbeitslosenquote in den Stadtstaaten Bremen (11,8 Prozent) und Berlin (10,5) besonders hoch ist, liegt sie in Bayern (4,2) und Baden-Württemberg (4,7) deutlich darunter.