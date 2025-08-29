t-online-Warenkorb Verbraucher müssen weniger zahlen – trotz Inflationsanstieg

Von t-online , reuters 29.08.2025 - 16:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Frau nimmt einen Sack mit Kartoffeln aus einem Supermarktregal (Symbolbild): Der Preis für Kartoffeln sinkt weiter. (Quelle: IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de/imago-images-bilder)

Die Inflation zieht wieder leicht an – was ändert sich dabei für Verbraucher? t-online schaut für sie in den Warenkorb.

Zum ersten Mal in diesem Jahr steigt die Inflation an. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen damit, dass sich die Inflationsrate auf 2,1 Prozent erhöht. Im Juli und Juni lag sie bei noch 2,0 Prozent.

Waren und Dienstleistungen sind so im Durchschnitt 2,1 Prozent teurer als im Vorjahr. Um zu prüfen, wie sich diese Preisänderung auf die Verbraucher auswirkt, wurde wieder der t-online-Warenkorb gepackt. Unsere Redaktion notiert dafür in regelmäßigen Abständen die Preise von bestimmten Produkten aus einem Rewe-Supermarkt. So lässt sich analysieren, wie sich die Preise im Vergleich zum Vormonat entwickelt haben.

Tomaten sind saisonbedingt deutlich günstiger

Die Erhebung zeigt, dass die Inflation noch nicht im Supermarktregal angekommen ist – in einigen Fällen sind Produkte sogar billiger geworden. Am deutlichsten ist das bei den Kartoffeln der Fall. Im Monatsvergleich sind sie für die Verbraucher um 48 Prozent billiger geworden, sie kosten jetzt in der 2-Kilo-Packung (festkochende Sorten) nur noch 1,19 Euro.

Auch die 500-Gramm-Bio-Rispentomaten, die im August noch deutlich zugelegt hatten, sind billiger geworden. Mit 2,19 Euro sind sie jetzt im Vergleich zum Vormonat ganze 37 Prozent günstiger, allerdings immer noch teurer als am 30. Juli. Damals kosteten sie nur 1,69 Euro.

Das gemischte Hackfleisch von Wilhelm Brandenburger in der 500-Gram-Packung ist ebenfalls preiswerter geworden. Statt 6,99 Euro kostet es jetzt 5,58 Euro.

Gesamteinkauf wird billiger

So ist auch die Gesamtsumme des Einkaufs im Vergleich niedriger. Bereinigt um die Produkte, die bei dieser oder der letzten Überprüfung im Angebot waren, kostete der Einkauf lediglich 66,95 Euro. Für diese selben Produkte musste man am 1. August 71,69 Euro bezahlen.

Die einzigen beiden Warenkorb-Produkte, die sich verteuert haben, sind die Rewe Bio-Vollmilch, die mit 1,35 Euro im Vergleich zum Vormonat um zehn Cent teuer geworden ist und der Wurzener Spitzenlangkornreis, der sogar ganze 20 Cent zugelegt hat.