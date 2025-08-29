Statistisches Bundesamt meldet Inflation steigt im August auf 2,2 Prozent
Von t-online
Aktualisiert am 29.08.2025 - 14:06 UhrLesedauer: 1 Min.
Die Inflation in Deutschland ist im August auf 2,2 Prozent gestiegen. Das gab das Statistische Bundesamt am Freitag bekannt.
Das Leben in Deutschland hat sich im August wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,0 Prozent Inflation im Juni und Juli, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt.
Mehr Informationen in Kürze.
Verwendete Quellen
- Mitteilung des Statistischen Bundesamts
