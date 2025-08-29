t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Von China nach Europa: Frachter plant Rekordfahrt durch die Arktis

DAX
23.902,21(-0,57%)
Gold
3.444,70 USD(+0,80%)
Bitcoin
92.517,14 EUR(-4,02%)
Öl Brent
68,27 USD(+0,69%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextÄnderungen für Rentner im September
TextSchneller Abschied: Trainer verlässt BVB
TextBundesminister bestätigt Beauty-Eingriff
TextWiesn: Steak kostet über 200 Euro
VideoChaos nach heftigem Regen am Gardasee

Eisfreie Route durch die Arktis
China schickt Frachter auf Rekordfahrt nach Europa

Von t-online
29.08.2025 - 19:44 UhrLesedauer: 2 Min.
VLADIMIR RUSANOV liquified petroleum gas tanker.Vergrößern des Bildes
Russischer Gastanker in der Arktis: China plant ein Schiff in Rekordtempo durch die Region zu schicken. (Symbolfoto) (Quelle: Valerii Kadnikov/imago-images-bilder)
News folgen

Die Nordostpassage wird zur Handelsroute: In nur 18 Tagen soll ein Containerschiff aus China europäische Häfen erreichen – ein geopolitisch und ökologisch brisantes Vorhaben.

Was früher als gefährlich und unpassierbar galt, wird nun Realität: Die Nordostpassage im Arktischen Ozean wird zur neuen Route im globalen Handel. Die chinesische Reederei Haijie Shipping plant, erstmals ein Containerschiff von China nach Europa durch die eisarmen Gewässer nördlich von Sibirien zu schicken, berichtet der "Spiegel".

Loading...

Am 20. September soll die 294 Meter lange "Istanbul Bridge" im chinesischen Hafen Ningbo ablegen – beladen mit knapp 4.900 Standardcontainern voller Elektronik und Konsumgüter für das Weihnachtsgeschäft. Bereits am 8. Oktober soll das Schiff in Felixstowe, England, ankommen. Weitere Stopps sind in Rotterdam, Hamburg und Danzig vorgesehen.

Der entscheidende Vorteil: Die Route über die Nordostpassage verkürzt die Reisezeit im Vergleich zum Suezkanal erheblich – von bis zu 50 auf nur 18 Tage. Viele Reedereien meiden derzeit den Suezkanal aufgrund von Sicherheitsrisiken, unter anderem durch Angriffe im Roten Meer. Die Passage entlang der sibirischen Küste bietet somit eine willkommene Alternative.

Doch sie bleibt nicht ohne Risiken. Eisgang, unzureichende Karten und fehlende Infrastruktur machen die Fahrt durch die Arktis zu einem gefährlichen Unterfangen. "Wir gucken mit Zweifel auf das, was die Chinesen da machen", heißt es von einem Sprecher der deutschen Reederei Hapag-Lloyd. Man setze dort weiterhin auf Planungssicherheit statt Geschwindigkeit – und auf langsameres Fahren, um CO₂ zu sparen.

Russland verliert an Einfluss

China hingegen treibt seine Ambitionen in der Arktis entschlossen voran. Als "polare Großmacht" investiert das Land in eigene Eisbrecher, Docks und Forschungseinrichtungen entlang der Route. Bereits jetzt nutzt Peking die Strecke für den Import von russischem Öl und Gas.

Russland hingegen wird bei der Kommerzialisierung seiner eigenen Route zunehmend zum Juniorpartner. Internationale Sanktionen verhindern, dass westliche Reedereien die Passage nutzen. Auch der Ausbau der meteorologischen Überwachung und Infrastruktur bleibt hinter den Anforderungen zurück, heißt es in dem Bericht.

Langfristig könnte sich das Bild jedoch ändern: Klimaforscher erwarten, dass die Arktis im Sommer bald über längere Zeiträume komplett eisfrei ist. Der globale Handel steht damit möglicherweise vor einem fundamentalen Wandel – mit China als neuem Taktgeber.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChinaEnglandEuropaGrönlandHapag-LloydRotterdamRusslandSibirien
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom