Die Webseite des Wochenmagazins "Der Spiegel" ist attackiert worden. Es kam zu zeitweisen Störungen.

Die "Spiegel"-Webseite ist Ziel einer Cyberattacke geworden. Auf der Startseite des Nachrichtenportals hieß es in der Nacht: "Liebe Leserinnen und Leser, die SPIEGEL-Website ist momentan Ziel von Cyberattacken und daher zeitweise nur eingeschränkt erreichbar. Wir arbeiten an einer Lösung der Probleme und bitten, die Einschränkungen zu entschuldigen."