Hackerangriff auf Webseite des "Spiegel"

"Nur eingeschänkt erreichbar"
Cyberattacke auf "Spiegel"-Webseite

Von dpa
Aktualisiert am 30.08.2025 - 01:19 UhrLesedauer: 1 Min.
Das Verlagsgebäude des "Spiegel": Die Webseite des Magazins war Ziel eines Hackerangriffs. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Jürgen Ritter/imago)
News folgen

Die Webseite des Wochenmagazins "Der Spiegel" ist attackiert worden. Es kam zu zeitweisen Störungen.

Die "Spiegel"-Webseite ist Ziel einer Cyberattacke geworden. Auf der Startseite des Nachrichtenportals hieß es in der Nacht: "Liebe Leserinnen und Leser, die SPIEGEL-Website ist momentan Ziel von Cyberattacken und daher zeitweise nur eingeschränkt erreichbar. Wir arbeiten an einer Lösung der Probleme und bitten, die Einschränkungen zu entschuldigen."

Artikel waren - zumindest zeitweise - weiterhin abrufbar. Nähere Informationen zu den Hintergründen der Cyberattacke gab es zunächst nicht.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
ShoppingAnzeigen

CyberattackeHackerangriff
