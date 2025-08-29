"Nur eingeschänkt erreichbar" Cyberattacke auf "Spiegel"-Webseite
Von dpa
Aktualisiert am 30.08.2025 - 01:19 UhrLesedauer: 1 Min.
Die Webseite des Wochenmagazins "Der Spiegel" ist attackiert worden. Es kam zu zeitweisen Störungen.
Die "Spiegel"-Webseite ist Ziel einer Cyberattacke geworden. Auf der Startseite des Nachrichtenportals hieß es in der Nacht: "Liebe Leserinnen und Leser, die SPIEGEL-Website ist momentan Ziel von Cyberattacken und daher zeitweise nur eingeschränkt erreichbar. Wir arbeiten an einer Lösung der Probleme und bitten, die Einschränkungen zu entschuldigen."
Artikel waren - zumindest zeitweise - weiterhin abrufbar. Nähere Informationen zu den Hintergründen der Cyberattacke gab es zunächst nicht.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
ShoppingAnzeigen
Neueste Artikel
Kein Nachfolger gefunden
500 Beschäftigte betroffen
Eisfreie Route durch die Arktis
Unternehmen aus der Autobranche
t-online-Warenkorb
Statistisches Bundesamt meldet
Höchster Wert seit zehn Jahren
Nach Pleite in Deutschland
Sechs Filialen
"Offensichtliche Interessenkonflikte"
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
ETFs
Indizes Europa
Indizes USA & Asien
Top Aktien