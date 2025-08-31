Camouflage zum zweiten Mal betroffen Nach Insolvenz: Arivati muss weitere Konzerte absagen

Marcus Meyn, der Sänger der Band Camouflage: Nach der Arivati-Insolvenz wurde ein weiteres Konzert von seiner Gruppe abgesagt. (Quelle: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix/imago)

Seit vergangenem Monat ist der Konzertveranstalter Arivati insolvent. Jetzt wurden weitere Konzerte gestrichen.

Als Folge der Insolvenz des Görlitzer Konzertveranstalters Arivati müssen weitere Konzerte abgesagt werden. Das gab das Unternehmen auf Facebook bekannt. Nachdem bereits ein Open-Air-Auftritt von Camouflage für den 15. August abgesagt wurde, ist nun unter anderem auch ein für den 5. September geplantes Konzert der Band in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) abgesagt worden.

Auf Facebook gab Arivati zudem die Absage eines für den 12. September in Schwerin geplanten Konzerts des DJ Dr. Motte bekannt. Laut einer von Camouflage öffentlich gemachten Presseerklärung von Arivati sind des Weiteren ein Westbam-Konzerts am 27. September in Bischofswerder und ein Konzert von Julia Neigel in Görlitz gestrichen.

Band mit Vorwürfen an Veranstalter

Auf Facebook verweist das Unternehmen als Begründung auf den Insolvenzverwalter, der jetzt die "Durchführbarkeit" aller geplanten Konzerte überprüfe. Im Falle des Dr. Motte-Konzerts konnte "trotz aller Bemühungen und vieler Gespräche" keine Lösung gefunden werden.

Nach der Absage des zweiten Camouflage-Konzerts meldete sich die mit Hits wie "The Great Commandment" bekannt gewordene Band auf Facebook zu Wort und drückte ihr Bedauern aus. Gleichzeitig kritisierte sie auch das Vorgehen von Arivati, das Fans und Künstler lange im Unklaren ließen: "Die Art und Weise, wie hier mit euch und uns umgegangen wird, empfinden wir als sehr befremdlich."