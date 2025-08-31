Chef teilt gegen Opec aus Russischer Ölkonzern Rosneft meldet Gewinneinbruch

01.09.2025

Der Rosneft-Chef Igor Sechin (Archivbild): Er hat eine klare Vorstellung, wer an dem Gewinneinbruch schuld ist. (Quelle: IMAGO/Sergei Bobylev/imago)

Die Gewinne von Rosneft sind um mehrere Milliarden Euro eingebrochen. Für Unternehmenschef Igor Setschin gibt es einen klaren Schuldigen.

Der russische Ölkonzern Rosneft hat im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch von mehr als 68 Prozent auf 245 Milliarden Rubel (ungerechnet rund 2,6 Milliarden Euro) hinnehmen müssen. Konzernchef Igor Setschin machte am Samstag für die Entwicklung Produktionssteigerungen der Opec-Staaten wie Saudi-Arabien, Irak und Kuwait verantwortlich. Diese Maßnahmen hätten zu einem Preisverfall geführt.

Die Äußerungen des langjährigen Vertrauten von Präsident Wladimir Putin gelten als erstes Anzeichen von Unbehagen in Russland über die Strategie der Opec+. Setschin erklärte am Samstag: "Die erste Jahreshälfte war durch einen Rückgang der Ölpreise gekennzeichnet, der in erster Linie auf eine Überproduktion von Öl zurückzuführen ist." Zudem kritisierte er die Geldpolitik der russischen Zentralbank, die laut ihm einen starken Rubel begünstigt.