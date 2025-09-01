t-online - Nachrichten für Deutschland
Schokoladen-Preis explodiert: Darum sind Kakao-Bohnen so teuer

Missernten, Terror und Spekulanten
Darum ist Schokolade so teuer

Von Julius Zielezinski
01.09.2025 - 13:41 UhrLesedauer: 2 Min.
Kakaobauer aus Ghana (Symbolbild): 60 Prozent des weltweiten Kakaos kommen aus nur zwei Ländern.
Kakaobauer aus Ghana (Symbolbild): 60 Prozent des weltweiten Kakaos kommen aus nur zwei Ländern. (Quelle: IMAGO/Joerg Boethling/imago-images-bilder)
News folgen

Schokolade wird immer teurer, bedingt durch dramatische Missernten und politische Instabilität in Anbaugebieten. Doch die Preistreiber sitzen auch im Westen.

In den vergangenen Jahren sind viele Produkte im Preis gestiegen. Schokolade ist eines der Produkte, bei denen man das am stärksten beobachten kann. So ist der Preis für eine Tafel Ritter Sport in den vergangenen drei Jahren um rund 47 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür ist der enorme Anstieg der Kakaopreise.

Im vergangenen Jahr explodierte der Preis für eine Tonne Rohkakao von 4.100 Euro im Januar auf über 11.000 Euro im April 2024. Zwar sind die Preise seitdem wieder gefallen, liegen aber immer noch bei über 6.100 Euro pro Tonne. Grund für diese Preisexplosion sind Ernteausfälle in den wichtigsten Anbaugebieten in Westafrika.

Kakaopflanzen von Krankheiten befallen

Allein aus Ghana und der Elfenbeinküste stammen 60 Prozent des weltweit produzierten Kakaos. Dabei machen den Kakaobauern vor allem Extremwetterereignisse zu schaffen. So gab es sowohl in diesem als auch im vergangenen Jahr lang anhaltende Dürreperiode, gefolgt von Starkregenereignissen und Überschwemmungen.

Hinzu kommen Krankheiten, welche die durch die Extremwetterereignisse geschwächten Pflanzen befallen. Für das vor allem in Ghana auftretende Badnavirus ist die einzige wirkungsvolle Möglichkeit der Bekämpfung das Fällen der betroffenen Bäume. Doch bis neue Bäume die volle Ertragsfähigkeit erreichen, dauert es im Schnitt sieben bis zehn Jahre. Im vergangenen Jahr waren in Ghana rund 17 Prozent der Anbauflächen von dem Virus betroffen.

Terror im Nachbarland

Doch es sind nicht nur Umweltfaktoren, die zu der enormen Verteuerung führen. So ist das sowohl an Ghana als auch an die Elfenbeinküste grenzende Burkina Faso zu einem Drittel in der Hand von islamistischen Terrororganisationen. Dadurch werden Handelswege blockiert, und besonders in den nördlichen Provinzen von Ghana und der Elfenbeinküste kommt es immer wieder zu Anschlägen und Entführungen durch die Terroristen.

Aber die Gründe für den enormen Anstieg liegen nicht nur in Afrika, sondern auch im Westen. So entwickelte sich Kakao aufgrund des starken Preisanstiegs schnell zu einem beliebten Spekulationsobjekt an den Rohstoffbörsen. Dies führte dazu, dass die Preise für Kakao noch weiter in die Höhe getrieben wurden.

Video | Darum ist der Döner so teuer geworden
Quelle: t-online

Experte skeptisch

All diese Faktoren, gepaart mit der Tatsache, dass die Nachfrage nach Schokolade in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern weiter anwächst, machen es unwahrscheinlich, dass die Preise in der nahen Zukunft wieder auf das Level von vor 2024 zurückfallen.

Im Fachportal ökolandbau.de fasst Eike Wagner, Produktmanager bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) und Marktexperte für Agrarrohstoffe, die Lage folgendermaßen zusammen: "Der Markt ist grundsätzlich knapp versorgt – vor allem während der Erntephasen sinken die Preise temporär, ohne dass sich die Gesamtlage nachhaltig entspannt. Zudem ist unklar, inwieweit die aktuelle Preisentwicklung tatsächlich an die nachgelagerten Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer weitergegeben wird. Insgesamt ist eine deutliche Entspannung vorerst nicht in Sicht."

