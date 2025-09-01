t-online - Nachrichten für Deutschland
Nestlé feuert CEO Laurent Freixe wegen geheimer Beziehung

Verstoß gegen Verhaltenskodex
Nestlé wirft Chef wegen geheimer Beziehung raus

Von t-online, jha
01.09.2025 - 20:00 UhrLesedauer: 2 Min.
Laurent Freixe: Der langjährige Nestlé-Mitarbeiter war erst 2024 zum Vorstandsvorsitzenden aufgestiegen (Archivbild). (Quelle: IMAGO/imago)
Der Lebensmittelkonzern Nestlé trennt sich abrupt von seinem CEO Laurent Freixe. Der Grund: eine nicht gemeldete Beziehung zu einer direkten Untergebenen.

Nestlé hat seinen Konzernchef Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung entlassen. Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, wurde der 62-jährige CEO aufgrund einer nicht offengelegten romantischen Beziehung zu einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin abgesetzt. Der Verwaltungsrat wertete das Verhalten als klaren Verstoß gegen den Nestlé-Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien.

Nestlé mit Hauptsitz in Vevey am Genfersee ist der größte Lebensmittelkonzern der Welt. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 275.000 Mitarbeitende und ist in 186 Ländern aktiv. Zum Portfolio gehören mehr als 2.000 Marken, darunter bekannte Produkte wie KitKat, Nescafé, Maggi, Vittel und Purina.

Die Entscheidung folgte auf eine interne Untersuchung, die unter Aufsicht des scheidenden Verwaltungsratspräsidenten Paul Bulcke durchgeführt worden war. "Nestlés Werte und Governance bilden das solide Fundament unseres Unternehmens", erklärte Bulcke laut Mitteilung. Zugleich dankte er Freixe für dessen langjährigen Einsatz.

Erfahrener Nachfolger aus dem eigenen Haus

Der Konzern hat bereits einen neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Der Nachfolger wird Philipp Navratil, bislang Chef der Nestlé-Tochter Nespresso. Navratil ist seit 24 Jahren im Unternehmen tätig und begann seine Karriere im Jahr 2001 in der internen Revision. Seit Januar 2025 ist er Mitglied der Konzernleitung. Nestlé betonte, dass die strategische Ausrichtung des Konzerns unverändert bleibe.

Freixe hatte den Posten erst vor einem Jahr übernommen, nachdem sein Vorgänger Mark Schneider im August 2024 überraschend zurückgetreten war. Der Franzose trat bereits 1986 in das Unternehmen ein und machte schnell Karriere: Zunächst war er in der Marktforschung und als Brand Manager tätig, später leitete er unter anderem das Europa-Geschäft sowie die Regionen Nord- und Südamerika.

Zuletzt verantwortete Freixe das Lateinamerika-Geschäft, wo er laut Unternehmensangaben ein starkes Wachstum erzielte. Sein Aufstieg zum CEO (Chief Executive Officer, im Deutschen: Vorstandsvorsitzender) wurde von Analysten als Rückbesinnung auf Nestlés traditionelle Beförderungskultur aus den eigenen Reihen gewertet.

Verwendete Quellen
