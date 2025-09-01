t-online - Nachrichten für Deutschland
Nach Insolvenz: Rohrwerk Maxhütte schließt – 300 Mitarbeiter betroffen

Nach Insolvenz bei Rohrwerk Maxhütte
Traditionsbetrieb mit 300 Mitarbeitern schließt nach 150 Jahren

Von t-online
01.09.2025 - 21:59 UhrLesedauer: 1 Min.
Arbeiter zerlegt Metallteile mit einem Schneidbrenner an der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg: Zwischenzeitlich war der Staat Bayern Miteigentümer des Werks.Vergrößern des Bildes
Arbeiter zerlegt Metallteile mit einem Schneidbrenner an der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg: Zwischenzeitlich war der Staat Bayern Miteigentümer des Werks.
Die Maxhütte im bayerischen Sulzbach-Rosenberg gehörte einst zu den bekanntesten Stahlwerken in Deutschland. Nun ist Schluss an dem Standort.

Schon 2022 musste das Maxhütte-Rohrwerk im bayerischen Sulzbach-Rosenberg ein Insolvenzverfahren durchlaufen, nun wird der Betrieb an dem Standort mit 150 Jahren Geschichte eingestellt.

Insolvenzverwalter Jochen Zaremba gab bekannt, dass das Werk am Montag geschlossen worden sei. Die Mitarbeiter seien freigestellt worden, berichtet der "Bayerische Rundfunk" (BR).

Traditionsunternehmen schließt: 300 Mitarbeiter vom Aus betroffen

Vom Aus in Sulzbach-Rosenberg sind etwa 300 Beschäftigte betroffen. Nun stünden Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan an. Danach würden die Kündigungen ausgesprochen, berichtet der BR.

Nach Angaben von Insolvenzverwalter Jochen Zaremba war das Hauptproblem, dass die Anlagen des Maxhütte-Rohrwerks nicht der insolventen Gesellschaft gehörten und die Vorstellungen des Eigentümers nicht mit den Preisvorstellungen der Übernahmeinteressenten in Einklang zu bringen gewesen seien.

Aus für bekanntes Stahlwerk: Bayern wollte Traditionsfirma mit Millionen retten

Die Maxhütte zählte 150 Jahre lang zu den bekanntesten Stahlwerken in Deutschland und hatte einst Tausende Mitarbeiter. Die bayerische Staatsregierung hatte mit rund 250 Millionen Euro vergeblich versucht, das Stahlwerk zu retten.

Zeitweise war der Staat deswegen auch Miteigentümer des Stahlwerks. Schon 2002 war das Werk nach einem jahrelangen Insolvenzverfahren geschlossen worden. Damals wurde das Rohrwerk abgetrennt, saniert und weiterbetrieben.

Verwendete Quellen
