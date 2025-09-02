Übernahme von Drohnenfirma Motorenbauer Deutz steigt ins Rüstungsgeschäft ein

Von t-online , reuters , tos Aktualisiert am 02.09.2025

Das Deutz-Werk in Köln: Der Motorenbauer steigt in den Rüstungsmarkt ein. (Quelle: imago stock&people)

Deutz ist vor allem wegen seiner Motoren bekannt. Nun steigt das Kölner Unternehmen in den Rüstungsmarkt ein.

Der Kölner Motorenhersteller Deutz will mit dem Kauf des Spezialisten für Drohnentechnik, Sobek Group, in den Verteidigungssektor expandieren. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Deutz-Chef Sebastian C. Schulte erklärte, die Übernahme verschaffe dem Konzern Zugang zum wachsenden Verteidigungsmarkt. Ziel sei es, das Geschäft über klassische Verbrennungsmotoren hinaus strategisch zu erweitern. Schulte hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, unabhängiger von konjunkturabhängigen Märkten werden zu wollen.

Zum Kaufpreis machte Deutz keine Angaben. Die Finanzierung soll durch bestehende Kreditlinien gesichert sein. Zusätzlich prüft das Unternehmen eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital, unter Ausschluss des Bezugsrechts, in Höhe von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals.

Sobek hat drei Standorte in Deutschland

Die Sobek Group beschäftigt nach Unternehmensangaben rund 70 Mitarbeitende. Für das Jahr 2025 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz im unteren bis mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die operative Marge (Ebit) soll demnach signifikant zweistellig ausfallen. Der Abschluss der Übernahme wird kurzfristig erwartet.

Sobek ist an drei Standorten in Baden-Württemberg und Hessen tätig und entwickelt Antriebssysteme unter anderem für die Luft- und Raumfahrt, den Motorsport sowie die Medizintechnik. Das Unternehmen beliefert laut Deutz mehrere Rennteams der Formel 1 und Formel E. Für Deutz dürfte vor allem interessant sein, dass Sobek auch Elektro-Antriebe für Drohnen herstellt. Der Markt erfährt seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine einen Boom, weil Drohnen mittlerweile häufig militärische Verwendung finden.

Drohnen sind ein wichtiger Investitionsbereich der Nato

Daher sind Drohnen für die Nato derzeit einer der wichtigsten Investitionsbereiche. Das Anforderungsprofil vieler Streitkräfte bewegt sich derzeit weg von konventionellen Plattformen und hin zu autonomen Systemen. Drohnen sind insbesondere wegen ihrer Kosteneffizienz, schneller Verfügbarkeit und operativer Vielseitigkeit im Fokus.

Deutz selbst beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeitende. Für 2025 erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro sowie eine operative Marge zwischen fünf und sechs Prozent. An der Börse wird das im SDax notierte Unternehmen derzeit mit gut 1,2 Milliarden Euro bewertet.