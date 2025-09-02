t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Deutz: Motorenbauer aus Köln kauft Drohnen-Experten

DAX
23.799,20(-0,99%)
Gold
3.477,92 USD(+0,04%)
Bitcoin
94.771,33 EUR(+1,43%)
Öl Brent
68,16 USD(+0,06%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchauspieler Graham Greene ist tot
TextSöder-Tochter erkennt Helmut Kohl nicht
TextKlingelstreich endet tödlich: Junge stirbt
VideoKreuzfahrtriese verlässt deutschen Hafen
TextAfD verzeichnet zwei weitere Todesfälle

Übernahme von Drohnenfirma
Motorenbauer Deutz steigt ins Rüstungsgeschäft ein

Von t-online, reuters, tos
Aktualisiert am 02.09.2025 - 10:09 UhrLesedauer: 2 Min.
Das Deutz-Werk in Köln: Der Motorenbauer steigt in den Rüstungsmarkt ein.Vergrößern des Bildes
Das Deutz-Werk in Köln: Der Motorenbauer steigt in den Rüstungsmarkt ein. (Quelle: imago stock&people)
News folgen

Deutz ist vor allem wegen seiner Motoren bekannt. Nun steigt das Kölner Unternehmen in den Rüstungsmarkt ein.

Der Kölner Motorenhersteller Deutz will mit dem Kauf des Spezialisten für Drohnentechnik, Sobek Group, in den Verteidigungssektor expandieren. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Loading...

Deutz-Chef Sebastian C. Schulte erklärte, die Übernahme verschaffe dem Konzern Zugang zum wachsenden Verteidigungsmarkt. Ziel sei es, das Geschäft über klassische Verbrennungsmotoren hinaus strategisch zu erweitern. Schulte hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, unabhängiger von konjunkturabhängigen Märkten werden zu wollen.

Zum Kaufpreis machte Deutz keine Angaben. Die Finanzierung soll durch bestehende Kreditlinien gesichert sein. Zusätzlich prüft das Unternehmen eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital, unter Ausschluss des Bezugsrechts, in Höhe von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals.

Sobek hat drei Standorte in Deutschland

Die Sobek Group beschäftigt nach Unternehmensangaben rund 70 Mitarbeitende. Für das Jahr 2025 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz im unteren bis mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die operative Marge (Ebit) soll demnach signifikant zweistellig ausfallen. Der Abschluss der Übernahme wird kurzfristig erwartet.

Ukrainischer Angriff mit einer Drohne (Symbolbild): Im militärischen Bereich werden Drohnen immer wichtiger.Vergrößern des Bildes
Ukrainischer Angriff mit einer Drohne (Symbolbild): Im militärischen Bereich werden Drohnen immer wichtiger. (Quelle: IMAGO/EyePress News)

Sobek ist an drei Standorten in Baden-Württemberg und Hessen tätig und entwickelt Antriebssysteme unter anderem für die Luft- und Raumfahrt, den Motorsport sowie die Medizintechnik. Das Unternehmen beliefert laut Deutz mehrere Rennteams der Formel 1 und Formel E. Für Deutz dürfte vor allem interessant sein, dass Sobek auch Elektro-Antriebe für Drohnen herstellt. Der Markt erfährt seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine einen Boom, weil Drohnen mittlerweile häufig militärische Verwendung finden.

Drohnen sind ein wichtiger Investitionsbereich der Nato

Daher sind Drohnen für die Nato derzeit einer der wichtigsten Investitionsbereiche. Das Anforderungsprofil vieler Streitkräfte bewegt sich derzeit weg von konventionellen Plattformen und hin zu autonomen Systemen. Drohnen sind insbesondere wegen ihrer Kosteneffizienz, schneller Verfügbarkeit und operativer Vielseitigkeit im Fokus.

Deutz selbst beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeitende. Für 2025 erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro sowie eine operative Marge zwischen fünf und sechs Prozent. An der Börse wird das im SDax notierte Unternehmen derzeit mit gut 1,2 Milliarden Euro bewertet.

Die Titel des Motorenbauers stiegen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 5,1 Prozent, nachdem sich der Konzern mit der Übernahme des Antriebsspezialisten Sobek Group GmbH den Markt für Rüstungsgüter erschlossen hat. "Investoren werden den Einstieg in den Markt für Militärdrohnen wahrscheinlich begrüßen, obwohl die Übernahme nicht billig ist und eine Kapitalerhöhung bevorsteht", kommentierte ein Händler.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandNatoRusslandUkraine
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom