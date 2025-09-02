t-online - Nachrichten für Deutschland
ProSiebenSat.1-Übernahme: Kulturstaatsminister Weimer trifft Berlusconi

Vor ProSiebenSat.1-Übernahme
Kulturstaatsminister Weimer empfängt Berlusconi in Berlin

Von afp, reuters
02.09.2025 - 11:42 UhrLesedauer: 2 Min.
ProSiebenSat.1 Media AGVergrößern des Bildes
ProSiebenSat.1: Die italienische Holding MediaForEurope will den Sender übernehmen. (Quelle: Lennart Preiss/dpa/dpa-bilder)
News folgen

ProSiebenSat.1 steht vor der Übernahme durch die italienische Holding MediaForEurope. Jetzt sorgt sich die Bundesregierung um die Unabhängigkeit des Senders.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) empfängt am Dienstag den Chef der vor einer Übernahme des Senders ProSiebenSat.1 stehenden italienischen Holding MediaForEurope (MFE), Pier Silvio Berlusconi. Ein Sprecher des Staatsministers bestätigte der Nachrichtenagentur AFP das Treffen mit dem italienischen Medienunternehmer im Bundeskanzleramt. Unklar blieb zunächst, ob sich beide Seiten auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen würden.

Weimer hatte im Juli angekündigt, den Manager zu einem Gespräch über die Zukunft des Senders ProSiebenSat.1 eingeladen zu haben. "Meine Besorgnis kreist um die Frage, ob die journalistische und wirtschaftliche Unabhängigkeit auch nach einem Eigentümerwechsel gewahrt bleibt", hatte Weimer zu diesem Zeitpunkt dem "Spiegel" gesagt. MFE befindet sich mehrheitlich im Besitz der Familie des verstorbenen langjährigen italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi.

Im Ringen um die Übernahme von ProSiebenSat.1 hatte der tschechische Konkurrent PPF am Freitag seine Pläne aufgegeben und so den Weg für MFE freigemacht. PPF erklärte, seinen Anteil von rund 15,7 Prozent an ProSiebenSat.1 an MFE zu verkaufen. Damit sichert sich der italienische Medienriese einen Mehrheitsanteil von 59 Prozent an ProSiebenSat.1.

Die bayerische Landesregierung und die zuständige Landesmedienanstalt (BLM) hatten bereits signalisiert, dass sie einem stärkeren Engagement von MFE wohlwollend gegenüberstünden und keine vorherrschende Meinungsmacht durch die Italiener zu befürchten sei. So hatte der bayerische Medienminister Florian Herrmann (CSU) von MFE in Aussicht gestellte Bekenntnisse zur Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit, der nationalen Identitäten, der unternehmerischen Ethik und der Beschäftigungssicherung am Standort Unterföhring bei München als positiv bezeichnet. "Dies sind zentrale Ziele bayerischer Medienpolitik", hatte der CSU-Politiker Ende Juli im Reuters-Interview erklärt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen AFP und Reuters
Themen
BundesregierungSilvio Berlusconi
