Russland will neue Gaspipeline nach China bauen

"Kraft Sibiriens 2"
Russland und China einigen sich über neue Gaspipeline

Von dpa
Aktualisiert am 02.09.2025 - 13:52 UhrLesedauer: 2 Min.
Gazprom (Symbolfoto): Das Unternehmen will mit einer neuen Pipeline mehr Gas nach China bringen. (Quelle: Dado Ruvic/reuters)
Nach westlichen Sanktionen wegen Moskaus Angriffskrieg gegen Kiew ist Russland auf der Suche nach anderen Abnehmern für Energielieferungen. Mehr Gas soll künftig nach China gehen.

Russland will mehr Gas nach China liefern. Gazprom-Chef Alexej Miller sagte russischen Agenturen zufolge in Peking, dass ein rechtlich bindendes Memorandum über den Bau der Pipeline "Kraft Sibiriens 2" (auch "Power of Siberia 2") über die Mongolei nach China unterzeichnet worden sei. Der Gaspreis werde niedriger sein als für Europa. Letzteres begründete Miller demnach mit niedrigeren Transportkosten.

Außerdem unterzeichneten Gazprom und die China National Petroleum Corporation demnach Dokumente über die Erhöhung der Gaslieferungen über die schon bestehende Pipeline "Kraft Sibiriens" von 38 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr auf 44 Milliarden Kubikmeter.

Die 6.700 Kilometer lange Leitung "Kraft Sibiriens 2", von der 2.700 Kilometer durch Russland verlaufen, soll eine Kapazität von 50 Milliarden Kubikmetern pro Jahr haben. Der Vertrag ist demnach auf 30 Jahre ausgelegt. Miller bezeichnete die Pipeline als "größtes, umfangreichstes und kapitalintensivstes Gasprojekt weltweit". Detaillierte Angaben zu den Kosten machte er aber nicht. Schätzungen gehen von einem zweistelligen Milliardenbetrag in Euro aus.

Zuvor hatten sich die drei Staatschefs Russlands, der Mongolei und Chinas, Wladimir Putin, Ukhnaa Khurelsukh und Xi Jinping zu Gesprächen in Peking getroffen.

Zeitplan unklar

Wann der Bau der neuen Pipeline beginnen könnte, ist noch unklar. Die Verhandlungen über den Bau von "Kraft Sibiriens 2" laufen bereits seit fünf Jahren. Bislang konnten Moskau und Peking allerdings keine Einigung über den Preis erzielen. Moskau, das durch seinen seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine mit westlichen Sanktionen belegt ist, hat den europäischen Öl- und Gasmarkt großteils verloren. China nutzte das in den Verhandlungen, um Rabatte zu erzwingen. So sollte Russland sein Gas Medienberichten zufolge zum Inlandspreis an den Nachbarn abgeben.

Die Gespräche versandeten daher mehrfach. Zuletzt hatte allerdings der Krieg zwischen Israel und dem Iran und der Beschuss des Irans durch die USA unter Präsident Donald Trump laut dem "Wall Street Journal" das Interesse der Chinesen an dem Projekt wieder befeuert, da Peking Unsicherheiten bei den Lieferungen aus dem Nahen und Mittleren Osten befürchtete.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
