Erst wies der Tech-Milliardär jegliche Befürchtungen zurück, jetzt tut er es doch: Salesforce-CEO Marc Benioff hat Tausende Mitarbeiter entlassen und setzt stattdessen auf Künstliche Intelligenz.

Das US-amerikanische Softwareunternehmen Salesforce hat knapp die Hälfte seiner Mitarbeiter entlassen. 4.000 der 9.000 Arbeitsplätze im Kundenservice werden künftig durch Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt. Das bestätigte CEO Marc Benioff in einer Folge des Podcasts "The Logan Bartlett Show", die am Freitag veröffentlicht wurde.

Erst Ende Juli 2025 hat Benioff in einem Interview mit dem Medium "Fortune" beteuert, dass KI nicht zu Massenarbeitslosigkeit führen werde. Jegliche Bedenken über mögliche Entlassungen wies er zu diesem Zeitpunkt zurück. Einem Bericht des Portals "Financial Express" zufolge habe der Firmenchef auch kürzlich noch betont, dass KI zwar die Produktivität steigere, aber keine Arbeitnehmer ersetze, weil sie nicht über die erforderliche Genauigkeit verfüge.