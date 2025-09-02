t-online - Nachrichten für Deutschland
USA: Salesforce ersetzt Tausende Mitarbeiter mit KI

KI ersetzt Mitarbeiter
SAP-Rivale streicht Tausende Stellen

Von t-online, ne
02.09.2025 - 12:46 UhrLesedauer: 1 Min.
Salesforce-CEO Marc Benioff: Das Unternehmen ersetzt Tausende Stellen mit künstlicher Intelligenz.
Erst wies der Tech-Milliardär jegliche Befürchtungen zurück, jetzt tut er es doch: Salesforce-CEO Marc Benioff hat Tausende Mitarbeiter entlassen und setzt stattdessen auf Künstliche Intelligenz.

Das US-amerikanische Softwareunternehmen Salesforce hat knapp die Hälfte seiner Mitarbeiter entlassen. 4.000 der 9.000 Arbeitsplätze im Kundenservice werden künftig durch Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt. Das bestätigte CEO Marc Benioff in einer Folge des Podcasts "The Logan Bartlett Show", die am Freitag veröffentlicht wurde.

