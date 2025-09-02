KI ersetzt Mitarbeiter SAP-Rivale streicht Tausende Stellen
Erst wies der Tech-Milliardär jegliche Befürchtungen zurück, jetzt tut er es doch: Salesforce-CEO Marc Benioff hat Tausende Mitarbeiter entlassen und setzt stattdessen auf Künstliche Intelligenz.
Das US-amerikanische Softwareunternehmen Salesforce hat knapp die Hälfte seiner Mitarbeiter entlassen. 4.000 der 9.000 Arbeitsplätze im Kundenservice werden künftig durch Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt. Das bestätigte CEO Marc Benioff in einer Folge des Podcasts "The Logan Bartlett Show", die am Freitag veröffentlicht wurde.
Erst Ende Juli 2025 hat Benioff in einem Interview mit dem Medium "Fortune" beteuert, dass KI nicht zu Massenarbeitslosigkeit führen würde. Jegliche Bedenken über mögliche Entlassungen wies er zu diesem Zeitpunkt zurück. Einem Bericht des Portals "Financial Express" zufolge habe der Firmenchef auch kürzlich noch betont, dass KI zwar die Produktivität steigere, aber keine Arbeitnehmer ersetze, weil sie nicht über die erforderliche Genauigkeit verfüge.
Andererseits hatte Benioff im Juli bereits angekündigt, dass Salesforce keine weiteren Softwareentwickler, Kundendienstmitarbeiter oder Juristen einstellen werde. Stattdessen setze man auf neue Mitarbeiter im Vertrieb, um Kunden bei der Einführung von KI-Technologien zu unterstützen. Im Januar 2025 beschäftigte Salesforce insgesamt 76.453 Mitarbeiter in allen Unternehmensbereichen.
