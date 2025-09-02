Startrainer geht wohl nicht zu Leverkusen

Von t-online 02.09.2025 - 14:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Ferienpark Hambachtal in Rheinland-Pfalz hat Insolvenz angemeldet. (Archivfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

Rückläufige Auslastung, hohe Kosten, Investitionsstau: Der Ferienpark Hambachtal hat Insolvenz angemeldet. Der Betrieb geht vorerst weiter.

Der Ferienpark Hambachtal im rheinland-pfälzischen Oberhambach hat Insolvenz angemeldet. Eine entsprechende Meldung sei bei dem Amtsgericht in Idar-Oberstein in der vergangenen Woche eingegangen, heißt es in einer Mitteilung. Grund seien rückläufige Einnahmen, hohe Energiekosten und die Folgen der Coronapandemie. Der Betrieb wird vorläufig weitergeführt.

Die HFH Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG, die die Anlage im Naturpark Hunsrück-Hochwald betreibt, leidet nach eigenen Angaben unter einem erheblichen Investitionsstau. Insgesamt bietet der Ferienpark 1.250 Betten – verteilt auf 218 Ferienhäuser für zwei bis sechs Personen sowie 48 Appartements für je vier Personen. Hinzu kommen gastronomische Einrichtungen und ein Aquapark mit drei Becken.

Die Insolvenzverwalterin hatte am vergangenen Dienstag die 86 Mitarbeitenden auf einer Betriebsversammlung über das Verfahren informiert. Man wolle den Betrieb weiter fortsetzen und befinde sich auf der Suche nach einem Investor.