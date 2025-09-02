t-online - Nachrichten für Deutschland
Klaus Krinner: Christbaumständer-Pionier ist tot

"Beeindruckendes Lebenswerk"
Christbaumständer-Pionier Klaus Krinner gestorben

Von dpa
02.09.2025 - 16:18 UhrLesedauer: 1 Min.
Klaus Krinner: Er wurde 86 Jahre alt.Vergrößern des Bildes
Klaus Krinner: Er wurde 86 Jahre alt. (Quelle: -)
News folgen

Mit Erdbeeren zum Selberpflücken zählte er zu den Vorreitern in Deutschland, mit Christbaumständern wurde er international bekannt: Klaus Krinner. Jetzt ist der Unternehmer gestorben.

Der niederbayerische Unternehmer Klaus Krinner ist nach Firmenangaben im Alter von 86 Jahren gestorben. Seine wohl bekannteste Entwicklung: ein Christbaumständer. Mit der sogenannten Rundum-Einseil-Technik soll der Baum nicht nur einfach aufzustellen sein, sondern auch immer gerade stehen.

Anlass für die Entwicklung sei der Weihnachtsabend 1989 gewesen, heißt es in der Firmenhistorie. Krinner habe versucht, den Weihnachtsbaum aufzustellen, doch die Tanne sei einfach nicht gerade stehen geblieben. "So machte er aus der Not eine Tugend und kurz darauf folgten der Entwurf des ersten Christbaumständers mit Rundum-Einseil-Technik und dessen Patentierung."

Christbaumständer der Serie Concerto der Firma Krinner mit Swarovski-Steinen für 10.000 Euro.Vergrößern des Bildes
Christbaumständer der Serie Concerto der Firma Krinner mit Swarovski-Steinen für 10.000 Euro. (Quelle: imago stock&people)

Vorreiter bei Erdbeeren zum Selberpflücken

"Mit Pioniergeist, Ideenreichtum und Tatkraft hat er seit den 1970er-Jahren ein beeindruckendes Lebenswerk geschaffen", teilte die Krinner GmbH in Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) mit. Als einer der Ersten in Deutschland habe Klaus Krinner Erdbeeren zum Selberpflücken eingeführt. Der Christbaumständer sowie die von Krinner entwickelten Schraubfundamente seien weltbekannt.

Krinner sei sozial engagiert gewesen, unter anderem für Klimaschutz, teilte das Unternehmen weiter mit. So habe er beispielsweise mit Schraubfundamenten seit 2004 weltweit Solarprojekte ermöglicht. Zuerst hatte das "Straubinger Tagblatt" über den Tod Krinners berichtet.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
