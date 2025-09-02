Insolventer Solarzellenhersteller Meyer Burger stellt Betrieb an deutschen Standorten ein

Von afp 02.09.2025 - 19:04 Uhr

Mitarbeiterin von Meyer Burger: An den Standorten Hohenstein-Ernstthal bei Chemnitz sowie in Bitterfeld-Wolfen werden nun fast alle Angestellten entlassen. (Archivfoto) (Quelle: IMAGO/Sylvio Dittrich)

Bis zuletzt haben die Insolvenzverwalter von Meyer Burger nach Investoren für die deutschen Standorte gesucht – vergeblich. Fast 500 Mitarbeiter müssen jetzt gehen.

Der Schweizer Hersteller von Solarzellen und -modulen, Meyer Burger , hat den Betrieb seiner Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt am 1. September eingestellt. Die Suche nach Investoren für die Standorte Hohenstein-Ernstthal bei Chemnitz sowie in Bitterfeld-Wolfen "hat bisher zu keinem Ergebnis geführt", erklärte die Insolvenzrechtskanzlei Flöther & Wissing am Dienstag. Fast 500 und damit ein Großteil der Beschäftigten wurden demnach freigestellt beziehungsweise gekündigt.

Die beiden Insolvenzverwalter Lucas Flöther und Reinhard Klose führten noch Gespräche mit möglichen Investoren, erklärte die Kanzlei. "Wir sind offen für zusätzliche Angebote von Investoren und bereit, erneut Verhandlungen aufzunehmen", erklärte Flöther. "Allerdings gibt es dafür zurzeit keine Anzeichen. Die Solarbranche in Deutschland und Europa befindet sich nach wie vor in einer höchst schwierigen wirtschaftlichen Lage."

Meyer Burger: So rutschte die Firma in die Insolvenz

In Europa überschwemmen chinesische Solarmodule den Markt und drücken die Preise, weil der Zugang zum US-Markt den chinesischen Herstellern verwehrt ist. Meyer Burger hatte versucht, sich auf den US-Markt zu konzentrieren, der als wesentlich rentabler gilt.