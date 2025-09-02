t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Insolvenz: Schlaraffia-Werke schließen – Mitarbeiter müssen gehen

DAX
23.487,33(-2,29%)
Gold
3.537,67 USD(+1,76%)
Bitcoin
95.069,54 EUR(+1,81%)
Öl Brent
68,16 USD(+0,06%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextDeutscher Ferienpark meldet Insolvenz an
TextTotgeglaubtes Autosegment lebt auf
TextARD und ZDF erhalten Ansage von oben
TextKlaus Krinner ist tot
TextLottospieler knacken Millionen-Jackpot

Insolventer Matratzenhersteller
Schlaraffia-Werke schließen – Mitarbeiter müssen gehen

Von dpa
02.09.2025 - 20:06 UhrLesedauer: 2 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250902-99-903240Vergrößern des Bildes
Schlaraffia-Homepage auf einem Smartphone: Der neue Eigentümer will die Marke zügig neu starten. (Quelle: Wolf von Dewitz)
News folgen

Ein neuer Eigentümer wird künftig die Marke Schlaraffia nutzen. Die Traditionsfirma selbst überlebt die Insolvenz nicht – 171 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Der insolvente Matratzen- und Kissen-Hersteller Schlaraffia wird abgewickelt. Es seien keine Käufer für die Produktionsstandorte gefunden worden, teilten Insolvenzverwalterin Frauke Heier und das Unternehmen mit. Die Traditionsfirma aus Bochum heißt inzwischen Aquinos Bedding Germany GmbH und verkauft auch Boxspringbetten sowie Lattenroste. Der Maschinenpark sei aber veraltet und die Logistik technisch überholt.

Loading...

Das Bochumer Matratzen-Werk und die Lattenrost-Produktion im sächsischen Jöhstadt werden daher dichtgemacht, heißt es. Die Marke Schlaraffia soll aber bestehen bleiben, die Markenrechte und Patente seien an die EuroComfort Group aus Bocholt im Münsterland verkauft worden. Der neue Eigentümer wolle "die Marke Schlaraffia kurzfristig neu aufbauen und zügig wieder auf dem Markt zu platzieren", heißt es in der Mitteilung. Für den Neustart der Marke seien "insgesamt sehr gute Voraussetzungen geschaffen" worden.

Insolvenz bei Schlaraffia: 171 Mitarbeitende verlieren Jobs

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, verlieren die 171 Mitarbeitenden von Schlaraffia ihre Jobs. Da ein Kaufpreis erzielt wurde, werden sie den Angaben zufolge aber zumindest bis zum Ende ihrer Kündigungsfristen bezahlt. Bei den meisten Beschäftigten werde dies bis Ende Dezember der Fall sein, sagte Insolvenzrechtlerin Heier. Die Beschäftigten können sich auf Stellen beim Neueigentümer bewerben. Da dieser die Schlaraffia-Produktion aber nicht übernimmt, werden sich wohl viele Beschäftigte anderweitig umschauen müssen.

Schlaraffia gehörte ab 2022 zu der portugiesischen Equinos-Gruppe. Die Deutschlandtochter und die Schwestergesellschaften aus Polen, Belgien, den Niederlanden und Rumänien gerieten in diesem Jahr in finanzielle Schieflage. Die Schwesterfirmen waren Zulieferer der Deutschlandtochter, sie hatten Lieferschwierigkeiten und brockten der deutschen Firma dadurch Probleme ein. Als ein Grund für die angespannte Situation werden hohe Energiekosten genannt. Die Lage verschlechterte sich, der Gang zum Amtsgericht war unvermeidlich. Im Juli begann ein vorläufiges Insolvenzverfahren.

Der neue Eigentümer der Schlaraffia-Markenrechte, die EuroComort Group aus Bocholt, hat den Angaben zufolge rund 5.000 Mitarbeitende. Die Firma stellt ebenfalls Matratzen und Kissen sowie Decken her, zu den Marken gehören Irisette, Brinkhaus und Badenia-Trendline.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BocholtBochumInsolvenz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom