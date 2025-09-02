Insolventer Matratzenhersteller Schlaraffia-Werke schließen – Mitarbeiter müssen gehen

Von dpa 02.09.2025 - 20:06 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Schlaraffia-Homepage auf einem Smartphone: Der neue Eigentümer will die Marke zügig neu starten. (Quelle: Wolf von Dewitz)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein neuer Eigentümer wird künftig die Marke Schlaraffia nutzen. Die Traditionsfirma selbst überlebt die Insolvenz nicht – 171 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Der insolvente Matratzen- und Kissen-Hersteller Schlaraffia wird abgewickelt. Es seien keine Käufer für die Produktionsstandorte gefunden worden, teilten Insolvenzverwalterin Frauke Heier und das Unternehmen mit. Die Traditionsfirma aus Bochum heißt inzwischen Aquinos Bedding Germany GmbH und verkauft auch Boxspringbetten sowie Lattenroste. Der Maschinenpark sei aber veraltet und die Logistik technisch überholt.

Loading...

Das Bochumer Matratzen-Werk und die Lattenrost-Produktion im sächsischen Jöhstadt werden daher dichtgemacht, heißt es. Die Marke Schlaraffia soll aber bestehen bleiben, die Markenrechte und Patente seien an die EuroComfort Group aus Bocholt im Münsterland verkauft worden. Der neue Eigentümer wolle "die Marke Schlaraffia kurzfristig neu aufbauen und zügig wieder auf dem Markt zu platzieren", heißt es in der Mitteilung. Für den Neustart der Marke seien "insgesamt sehr gute Voraussetzungen geschaffen" worden.

Insolvenz bei Schlaraffia: 171 Mitarbeitende verlieren Jobs

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, verlieren die 171 Mitarbeitenden von Schlaraffia ihre Jobs. Da ein Kaufpreis erzielt wurde, werden sie den Angaben zufolge aber zumindest bis zum Ende ihrer Kündigungsfristen bezahlt. Bei den meisten Beschäftigten werde dies bis Ende Dezember der Fall sein, sagte Insolvenzrechtlerin Heier. Die Beschäftigten können sich auf Stellen beim Neueigentümer bewerben. Da dieser die Schlaraffia-Produktion aber nicht übernimmt, werden sich wohl viele Beschäftigte anderweitig umschauen müssen.

Schlaraffia gehörte ab 2022 zu der portugiesischen Equinos-Gruppe. Die Deutschlandtochter und die Schwestergesellschaften aus Polen, Belgien, den Niederlanden und Rumänien gerieten in diesem Jahr in finanzielle Schieflage. Die Schwesterfirmen waren Zulieferer der Deutschlandtochter, sie hatten Lieferschwierigkeiten und brockten der deutschen Firma dadurch Probleme ein. Als ein Grund für die angespannte Situation werden hohe Energiekosten genannt. Die Lage verschlechterte sich, der Gang zum Amtsgericht war unvermeidlich. Im Juli begann ein vorläufiges Insolvenzverfahren.