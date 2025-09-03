t-online - Nachrichten für Deutschland
Harzer Schmalspurbahnen: Touristenattraktion benötigt 800 Millionen Euro

"Größte Krise"
Harzer Schmalspurbahnen brauchen 800 Millionen Euro

Von dpa, tos
03.09.2025 - 07:23 UhrLesedauer: 2 Min.
Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn: Das Unternehmen steht vor tiefgreifenden Veränderungen.Vergrößern des Bildes
Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen: Das Unternehmen steht vor tiefgreifenden Veränderungen. (Quelle: Peter Gercke)
News folgen

Die traditionsreichen Harzer Schmalspurbahnen stehen vor massiven Veränderungen. Ein Gutachten warnt vor gravierenden Investitionsdefiziten.

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB), Betreiber des größten zusammenhängenden Schmalspurnetzes in Deutschland, benötigen in den kommenden Jahren umfassende Investitionen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Beratungsunternehmens SCI Verkehr hervor, die von der Geschäftsführung in Auftrag gegeben und nun vorgestellt wurde.

Demnach weist das Unternehmen deutliche Mängel bei Fahrzeugen und Infrastruktur auf. Der Zustand sei so kritisch, dass selbst der kurzfristige Weiterbetrieb gefährdet sei. Allein bis 2045 veranschlagt das Gutachten Investitionskosten von rund 544 Millionen Euro – hinzukommen laufende Ausgaben von mehr als 250 Millionen Euro.

"Die Harzer Schmalspurbahnen müssen sich neu erfinden", sagte Thomas Balcerowski (CDU), Vorsitzender des Aufsichtsrats und Landrat des Landkreises Harz. Der Dampflokbetrieb in seiner derzeitigen Form sei laut Analyse perspektivlos. Künftig könnten moderne Diesel-Hybrid-Triebwagen zum Einsatz kommen, um den Betrieb effizienter zu gestalten.

Unterstützung der Länder gefordert

Die Geschäftsführung sieht nun vor allem die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Verantwortung, den Umbau mitzufinanzieren. Geschäftsführerin Katrin Müller verwies darauf, dass wesentliche Probleme aus den 1990er Jahren herrührten. Die damals festgelegten Unterstützungszahlungen seien lange nicht an aktuelle Entwicklungen angepasst worden.

In Sachsen-Anhalt hatte das Land in den vergangenen Jahren bereits mehrere Millionen Euro bereitgestellt. Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) betonte, dass ein belastbares Zukunftskonzept Voraussetzung für weitere Hilfen sei. Weitere Gespräche zwischen den Ländern und der HSB sind für Ende September geplant.

Werden wichtige Strecken stillgelegt?

Die Analyse empfiehlt, sich auf wirtschaftlich tragfähige Strecken wie die Brockenbahn und die Harzquerbahn zu konzentrieren. Der größte Teil der Ticketeinnahmen entfällt laut Gutachten auf die Verbindung zwischen Wernigerode und dem Brocken. Der Betrieb der Selketalbahn könnte künftig eingeschränkt werden. So sei denkbar, dort nur noch zu bestimmten Zeiten touristische Fahrten mit Dampfloks anzubieten.

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen GmbH fährt vom Bahnhof Drei-Annen-Hohne ab.Vergrößern des Bildes
Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen GmbH fährt vom Bahnhof Drei-Annen-Hohne ab. (Quelle: Matthias Bein)

Trotz der finanziellen Herausforderungen schließt der Aufsichtsrat eine Abwicklung aus. Eine Insolvenz komme nicht infrage, betonte Balcerowski. Auch neue Anbindungen – etwa nach Braunlage oder zur Touristenattraktion Pullman City – bleiben langfristig ein Thema, haben aber derzeit keine Priorität.

Betriebsrat: "Größte Krise"

Der Betriebsrat zeigt sich alarmiert. "Das ist die größte Krise, die wir jetzt abarbeiten müssen", sagte Betriebsratsvorsitzender Michael Kröberg. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am Nachmittag über die Lage informiert. Es sei viel Enttäuschung spürbar gewesen.

Die Zukunft der Harzer Schmalspurbahnen hängt maßgeblich von politischem Willen und finanzieller Unterstützung ab. Das Unternehmen bleibt ein zentraler touristischer Faktor in der Region. Ohne Reform und staatliche Hilfen droht jedoch ein Rückbau des Angebots. Die kommenden Monate könnten entscheidend dafür sein, ob das historische Bahnsystem erhalten bleibt – oder massiv schrumpft.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
