Bohnen werden teurer Luxusprodukt Kaffee? Experten befürchten deutlichen Preisanstieg

Von t-online , mak 03.09.2025 - 14:09 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Kaffeeregal: In Zukunft könnte es anders aussehen. (Quelle: IMAGO/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen: Während der Konsum hoch bleibt, explodieren die Preise. Fachleute rechnen mit noch teureren Bohnen in den kommenden Jahren.

Eine Tasse am Morgen, ein Espresso nach dem Mittagessen und der Cappuccino am Nachmittag: Rund 15,5 Millionen Menschen greifen hierzulande mehrmals täglich zur Tasse Kaffee. Im Schnitt trinkt jeder Deutsche etwa 164 Liter pro Jahr, was im internationalen Vergleich Rang 10 bedeutet.

Loading...

Doch der Genuss hat zunehmend einen bitteren Beigeschmack: Die Preise für Kaffee sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Erst im Februar erhöhte der Kaffeeriese Tchibo seine Preise deutlich, auch andere Marken zogen in den vergangenen Monaten nach.

Im April 2025 lagen die Verbraucherpreise für Bohnenkaffee 12 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: Die Preise für Lebensmittel stiegen im gleichen Zeitraum nur um 2,8 Prozent, die allgemeine Inflation lag bei 2,1 Prozent. Im mittelfristigen Vergleich sind die Bohnenkaffee-Preise sogar um 31,2 Prozent seit April 2021 gestiegen.

Ein Blick auf die Einfuhrpreise zeigt die Dimension: Rohkaffee kostete im April 2025 gut 53 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, gerösteter oder entkoffeinierter Kaffee 35,8 Prozent mehr. Doch warum wird der Kaffee gerade immer teurer?

Klimakrise trifft die wichtigsten Anbauländer

Hauptursache sind Ernteausfälle durch Extremwetter. Brasilien, das rund 40 Prozent des in Deutschland konsumierten Kaffees liefert, litt 2024 unter extremer Trockenheit und Waldbränden. Auch Vietnam, der zweitgrößte Lieferant, kämpfte mit Regenfluten und Überschwemmungen. In anderen Regionen rund um den Äquator – von Kolumbien bis Äthiopien – beeinträchtigen ebenfalls Hitzeperioden, Starkregen und Schädlinge die Ernten.

Die Folge: leere Lager, bei stetig wachsendem weltweiten Kaffeekonsum. Mittlerweile zieht der Konsum auch in klassischen Tee-Ländern wie China oder Indien an. Studien warnen, dass bis 2050 die Hälfte der Kaffeeanbauflächen verloren gehen könnten, wenn sich die globale Erwärmung ungebremst fortsetzt.

Trotz steigender Preise wächst der Import

Bemerkenswert: Trotz Verteuerung importierte Deutschland 2024 rund 14 Prozent mehr Kaffee als im Vorjahr. Gegenüber 2015 bedeutet das ein Plus von knapp 8 Prozent. Der meiste Kaffee kommt weiterhin aus Brasilien, gefolgt von Vietnam und Honduras.

Wer im Supermarkt einkauft, sieht Kaffee trotzdem regelmäßig im Angebot. Doch die vermeintlichen Schnäppchen täuschen. Im Einzelhandel bleibt Kaffee derweil ein sogenanntes Eckprodukt: Supermärkte nutzen günstige Angebote, um Kundschaft in die Läden zu locken.