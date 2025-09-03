Beteiligung an Krypto-Unternehmen Trump-Sohn ist plötzlich Milliardär

03.09.2025

Donald Trump Jr (l), Donald Trump und Eric Trump: Letzterer ist durch eine Krypto-Beteiligung noch reicher geworden. (Quelle: IMAGO/HUGO PHILPOTT/imago)

Eric Trump wird durch Krypto-Investitionen Milliardär. Der rasante Vermögenszuwachs löst politische Bedenken und Diskussionen über mögliche Interessenkonflikte aus.

Eric Trump, der Sohn des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, ist durch den Börsengang eines Krypto-Unternehmens zum Milliardär geworden. Das berichten übereinstimmend die Wirtschaftsmagazine Bloomberg und Forbes über das Vermögen des Trump-Sprösslings.

Vermögen von Trump-Sohn Eric steigt auf drei Milliarden

Demnach hält Eric Trump rund 367 Millionen Aktien des Unternehmens American Bitcoin Corp., das am Mittwoch sein Börsendebüt feierte. Zum Handelsstart wurden die Anteile mit rund 8,80 US-Dollar bewertet – womit der Anteil von Eric Trump rechnerisch mehr als drei Milliarden Dollar wert ist. Das Unternehmen ist auf das Schürfen von Kryptowährungen spezialisiert.

Die Beteiligung des Präsidentensohns war zuvor aus einem Prospekt hervorgegangen, den das Unternehmen im Juli bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hatte. Kommentieren wollte Eric Trump den Vorgang bislang nicht.

Zuwachs von Trumps Vermögen: Sorge um Interessenskonflikte

Die Trump-Familie baut damit ihre finanzielle Beteiligung an der Kryptobranche weiter aus. Schon im Wahlkampf hatte Donald Trump die Digitalwährungen mehrfach öffentlich thematisiert und versprochen, diese stärker zu unterstützen.