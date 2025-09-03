Wegen Trumps Geldpolitik Goldpreis erreicht neues Rekordhoch

Von dpa 03.09.2025 - 23:13 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Goldbarren in Hongkong: Viele Anleger sehen das Edelmetall als sichere Investition. (Symbolbild) (Quelle: IMAGO/Edmond So/imago)

Der Goldpreis ist erneut auf ein neues Hoch gestiegen. Er erreicht kurzzeitig 3.578 US-Dollar pro Feinunze.

Der Goldpreis hat am Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht. Eine Feinunze des Edelmetalls kostete am Abend zeitweise rund 3.578 US-Dollar. Danach notierte der Preis nur geringfügig niedriger.

Angetrieben wird die Entwicklung vor allem von der Suche nach sicheren Anlageformen. Anleger reagieren auf den wachsenden politischen Druck auf die US-Notenbank, nachdem Donald Trump eine Zinssenkung gefordert und die Entlassung einer Gouverneurin ins Spiel gebracht hatte. Marktbeobachter sehen dadurch die Unabhängigkeit der Fed infrage gestellt.

Bleiben die Zinsen länger niedrig?

Fachleute befürchten, dass die US-Geldpolitik zunehmend den staatlichen Haushaltsinteressen untergeordnet wird. Dies könnte dazu führen, dass Zinsen länger niedrig bleiben, was den Goldpreis stützt. Besonders ins Gewicht fällt, dass diese Entwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt stattfindet.