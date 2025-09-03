Haushalte sollen zahlen RWE-Chef fordert: Keine Einspeisevergütung mehr

Von t-online , wan 04.09.2025 - 00:51 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Eine Solaranlage auf einem Hausdach in Hamburg (Archivbild): Der Vorstandsvorsitzende von RWE will Besitzer zur Kasse bitten. (Quelle: IMAGO/Christian Ohde/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Schluss mit der Einspeisevergütung, Solaranlagenbesitzer sollen zahlen: Das fordert Markus Krepper, Vorstandsvorsitzender von RWE.

Der Chef des Energiekonzerns RWE hat gefordert, die Einspeisevergütung für die Besitzer von Solaranlagen ersatzlos zu streichen. Sie sei "unnötig und sozial ungerecht", sagte Markus Krebber laut "Merkur" bei einem Auftritt vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung. Die privaten Produzenten seien "Einspeiser, wie sie keiner haben will", sagte er vor kurzem der "Wirtschaftswoche".

Loading...

Die Begründung: Wenn bei Sonne ein Überangebot herrscht, speisen sie noch Strom ein. Kommen die Wolken, wollen sie aber Strom aus dem allgemeinen Netz haben, argumentiert der Firmenchef. Bundeswirtschaftsministerin Katerina Reiche hat ebenfalls ein Ende der Einspeisevergütung in Erwägung gezogen, bezieht sich allerdings auf neue Anlagen. Wer bereits Solaranlagen auf dem Dach hat, soll Bestandsschutz genießen.

Betreiber sollen Baukostenzuschuss zahlen

Doch Krebber will laut "Merkur" noch weiter gehen. Er will private Solaranlagenbetreiber zur Kasse bitten. "Wer Kosten auslöst, muss sich daran beteiligen", ist seine Forderung. Damit müssten die 4,2 Millionen Solaranlagen-Besitzer in Deutschland einen "Baukostenzuschuss" für den Netzanschluss zahlen. Er wolle damit Gleichheit zwischen Anlagen auf einem Hausdach oder einem Offshore-Windpark wie solche von RWE schaffen.

Der Widerstand regt sich bereits. Philipp Schröder, Geschäftsführer des drittgrößten deutschen Solaranbieters 1Komma5Grad, schrieb auf dem Businessportal LinkedIn, dass die Debatte absurd sei. Er fordert, dass dann auch Gaskraftwerke ohne Subventionen gebaut werden müssten. "RWE hat allein 2,6 Milliarden Euro an Subventionen erhalten nur für Ihre defizitären Kohlekraftwerke. Insgesamt haben alle AKWs in Deutschland bislang (nur bis heute) 280 Milliarden Euro an Subventionen erhalten. Die teuerste Energieform aller Zeiten", schreibt er.

Ohnehin sieht der das Problem mit Einspeisungen bei alten Anlagen, die keine modernen Stromzähler hätten. Sein Vorschlag: "Die Regierung täte besser daran, diese Anlagen mit netzdienlichen Speicher schnell nachzurüsten. Das würde die EEG-Kosten [Erneuerbare-Energien-Gesetz] effektiv reduzieren. Gleichzeitig sollte man Volleinspeiser gar nicht mehr fördern."

Kritiker warnen vor Ende der Einspeisevergütung

Der Solaranbieter Enerix warnt vor der Solardebatte. Einspeisende Kunden würden verunsichert, gerade, wenn es an Alternativen fehle. Eine Einstellung der Förderung könnte das Aus für viele Anlagen bedeuten. Enerix-Experte Peter Knuth sagte dem "Merkur", dass bei einer 10-Kilowatt-Anlage die Amortisierungszeit bei normalem Gebrauch bei zehn Jahren liege. "Ich würde bezweifeln, dass sich die Anschaffung einer Solaranlage im Eigenheim ohne Förderung oder alternativen Modellen für den Betreiber rechnet", so Knuth.