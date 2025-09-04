t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Deutsche Flugzeugfirma leidet unter Trumps Zöllen

DAX
23.594,80(+0,46%)
Gold
3.560,20 USD(+0,02%)
Bitcoin
96.162,97 EUR(+0,53%)
Öl Brent
67,39 USD(-2,43%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextTrump-Sohn ist plötzlich Milliardär
TextGoldpreis erreicht neues Rekordhoch
TextRWE-Chef nimmt Haushalte ins Visier
TextSchauspielerin wird mit 43 erstmals Mutter
TextBörse: Porsche fliegt aus dem Dax

Folgen der Trump-Politik
Lage für deutsches Flugzeugwerk ist prekär

Von t-online, wan
Aktualisiert am 04.09.2025 - 02:52 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0418749479Vergrößern des Bildes
Bei den Elbe Flugzeugwerken arbeitet man unter anderem an der Umrüstung von Airbus-Passagierflugzeugen in Fracht- und Tankflugzeuge. Die Trump-Zölle lassen Aufträge wegbrechen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/imago)
News folgen

Ein deutsches Flugzeugwerk spürt die US-Zölle. Aufträge für Frachtmaschinen sind dramatisch gesunken.

Die Zölle, die US-Präsident Donald Trump weltweit verhängt hat, zeigen erste negative Auswirkungen auf ein deutsches Flugzeugwerk. Die Dresdner Elbe-Flugzeugwerke haben bereits nach der ersten Ankündigung von Strafzöllen im April zu spüren bekommen, wie diese den Weltmarkt veränderten.

Loading...

Das Express-Frachtgeschäft zwischen China und den USA sei um 40 Prozent eingebrochen, sagte der Flugwerkechef Jordi Boto der "Bild"-Zeitung. Das trifft sein Unternehmen hart, denn die Firma hat sich auf den Umbau von Passagier- zu Frachtmaschinen spezialisiert.

Die Aufträge hätten sich halbiert: Statt 24 Umbauten seien nur 12 übrig geblieben. Aus der Logistik sei zu hören, dass die US-Regelungen für Importe so kompliziert seien, dass einige Firmen bereits aufgeben.

15 Prozent Zoll und komplizierte Regelungen

Auf Produkte aus Europa gelten seit dem 7. August Zölle in Höhe von 15 Prozent. Betroffen sind auch Autos. Auf Stahl und Aluminium gibt es Sonderzölle von 50 Prozent, ebenso auf verarbeitetes Kupfer. Da die Zölle die Kosten von Unternehmen erhöhen, die in die USA liefern, treibt dies die Preise nach oben. Nicht alle Kunden in Übersee wollen diese aber bezahlen.

Weniger Exporte bedeuten auch weniger Nachfrage nach weiteren Frachtmaschinen. Der chinesische Online-Händler Temu soll jetzt auf Schiffe setzen, die günstiger und größere Mengen ihrer Produkte transportieren können.

Für den deutschen Flugzeugumbauer ist die Lage prekär. Er hat zwei Standorte in Deutschland, sieben im Ausland. Hierzulande sei kein Geld mehr zu verdienen, sagt der Firmenchef. Die Löhne seien zu hoch. Im Ausland seien die Lohnkosten nur halb so hoch. Entlassungen planen die Elbe-Flugzeugwerke aber zunächst nicht, so die "Bild". Stattdessen sollen Arbeiter verliehen werden, von 300 Angestellten ist die Rede. Diese müssen sich aber zum Tausch bereit erklären. 30 Mitarbeiter hätten schon zugesagt.

Sollten sich nicht genügend Arbeiter finden, müsste aber doch an Entlassungen gedacht werden. Und die seien endgültig. "Jobs, die wir in Dresden abbauen, werden hier nicht wieder aufgebaut. Das gehört zur Wahrheit dazu. Denn anderswo wird günstiger und flexibler produziert", sagte Boto. Die 35-Stunden-Woche sei bereits gekippt worden, man sucht nach neuen Aufträgen. Einen Wartungsvertrag für einen Bundeswehrhubschrauber hatte man an Land gezogen und hofft darauf, dass er verlängert wird. Der Druck wächst. Laut "Bild" fordern die Anteilseigner, darunter Airbus, Ergebnisse. Erfüllen diese nicht die Erwartungen, sei der Standort Dresden in Gefahr.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChinaDeutschlandEU-KommissionElbeUS-ZölleUSAZoll
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom