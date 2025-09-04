t-online - Nachrichten für Deutschland
JPMorgan: US-Bank will Deutschland-Geschäft ausweiten

Name steht schon fest
US-Konzern JPMorgan will Bank in Deutschland gründen

Von reuters
Aktualisiert am 04.09.2025 - 12:02 UhrLesedauer: 1 Min.
Die US-Großbank JPMorgan Chase
Logo der US-Großbank JPMorgan Chase: Im nächsten Jahr will die Bank auch in Deutschland starten. (Quelle: Reuters)/reuters)
News folgen

Schon 2021 ist JPMorgan in den britischen Markt eingestiegen. Jetzt will die US-Bank auch in Deutschland Kunden akquirieren.

Die US-Großbank JPMorgan Chase will mit einem digitalen Privatkundengeschäft in Deutschland im zweiten Quartal 2026 an den Start gehen. Das Angebot für Privatkunden unter dem Namen Chase solle zunächst Tagesgeldkonten umfassen und schrittweise ausgebaut werden, teilte das Institut am Donnerstag mit.

"Chase ist so konzipiert, wie die Menschen heute ihre Bankgeschäfte erledigen wollen: digital, einfach und vorteilhaft", erklärte Daniel Llano Manibardo, der das internationale Privatkundengeschäft für Deutschland leitet. Man werde mit einem Sparkonto beginnen, da Sparprodukte in Deutschland sehr beliebt seien. Bis Ende 2025 will Chase seine Deutschlandzentrale in Berlin eröffnen.

85 Millionen Kunden in den USA

Deutschland ist für die Digitalbank nach Großbritannien der zweite europäische Markt. Dort war Chase 2021 gestartet und zählt inzwischen mehr als 2,5 Millionen Kunden. "Wir sehen in Deutschland eine starke Nachfrage nach einer Digitalbank, die auf Vertrauen, Innovation und globaler Expertise aufbaut", sagte Mark O’Donovan, Chef des internationalen Privatkundengeschäfts von JPMorgan Chase.

Das Institut ist bereits seit rund 100 Jahren in Deutschland vertreten und beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter. Bislang ist die Bank hierzulande jedoch vor allem im Firmen- und Investmentbanking sowie in der Vermögensverwaltung tätig. In den USA ist Chase eine der führenden Privatkundenbanken mit mehr als 85 Millionen Kunden. Im Juni war die spanische Großbank BBVA mit ihrem gebührenfreien Girokonto in Deutschland gestartet.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
