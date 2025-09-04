Mehr als 75 Prozent der Anteile Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle über ProSiebenSat.1
Von t-online
Aktualisiert am 04.09.2025 - 11:55 UhrLesedauer: 1 Min.
Der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) hat nach seinem großen Aktienankauf die volle Kontrolle am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 erlangt. Man habe die 75-Prozent-Schwelle der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, teilte MFE mit.
Mehr Informationen in Kürze
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
