Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle über ProSiebenSat.1

Mehr als 75 Prozent der Anteile
Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle über ProSiebenSat.1

Von t-online
Aktualisiert am 04.09.2025 - 11:55 Uhr
Der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) hat nach seinem großen Aktienankauf die volle Kontrolle am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 erlangt. Man habe die 75-Prozent-Schwelle der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, teilte MFE mit.

Mehr Informationen in Kürze

